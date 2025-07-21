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吃掉生魚片的白蘿蔔絲「很窮酸」？料理長曝處理過程：美味一部分

近日一名日本網友就發文表示，自己把白蘿蔔絲吃光光後，竟然引來朋友「很窮酸、沒教養」的嘲笑，讓他非常困惑。貼文曝光，引發網友熱烈討論。（示意圖／翻攝unsplash）

▲原PO把白蘿蔔絲吃光後，竟然引來朋友的嘲笑，讓他非常困惑。（示意圖／翻攝unsplash）

圖文／CTWANT

生魚片可以說是日本料理中代表性的文化符號，即使傳播到世界各地，也能擄獲不少饕客的心。不過在生魚片的擺盤中，常常會附上一團切好的白蘿蔔絲，近日一名日本網友就發文表示，自己把白蘿蔔絲吃光光後，竟然引來朋友「很窮酸、沒教養」的嘲笑，讓他非常困惑。貼文曝光，引發網友熱烈討論，甚至有已退休的日本料理大廚出面回文，表示這些白蘿蔔絲都是經過精心選購以及處理，是料理人希望呈現料理美味中的一部分，「如果您能把它全部吃完，我會感到非常開心。」

一名日本網友在推特（後更名為X）上發文表示，自己在吃生魚片的時候習慣把蘿蔔絲吃光，卻被告知：「看起來既窮酸又沒教養。」讓他困惑不已，上網尋求支持：「蘿蔔絲是可以吃的對吧？」

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貼文曝光引起日本網友熱議，有6000多名網友加入論戰。其中有網友表示：「印象中白蘿蔔絲是用來抑制細菌的，把它吃掉不就沒有意義了嗎？」「看場合吧，不過確實看起來很俗氣。在居酒屋吃還好，但如果在高級壽司店裡吃掉這些裝飾品，我可能會有點反感」、「在我曾經工作過的居酒屋裡，員工會被要求把顧客吃完過生魚片後沾到血絲的裝飾品收集起來，在水桶裡用手沖洗乾淨後重複使用。因為也有這樣的店家，所以請大家請多注意。」

不過也有許多網友反駁：「吃飯會剩下東西才是教養不好吧？」「難以置信有人會在不了解白蘿蔔絲的功用下，說出如此傲慢的話」、「竟然有人不吃的嗎？我的父母告訴我，吃生魚片的時候一定要把配菜的白蘿蔔絲跟紫蘇葉吃光光，不然會肚子痛的！」

還有網友出面解釋：「這種說法就像是說吃炸豬排的時候吃掉高麗菜絲會看起來很窮酸一樣，明明是為了與主菜完美搭配才反覆嘗試挑選出的配菜」、「蘿蔔含有澱粉酶，有助於消化吸收，所以如果把蘿蔔和生食一起吃，就能減少生病的幾率。蘿蔔的佐料和配菜都蘊含著我們祖先的智慧。讓我們懷著感恩之心享用它們吧。」

貼文也釣出了一名自稱已退休的日本料理店料理長出面：「我們店裡的白蘿蔔絲，都是每天使用新鮮白蘿蔔進行細心處理，吃起來才會好吃又富有口感。如果能看到客人把紫蘇葉跟蘿蔔絲都吃光，我會感到非常開心。」這位料理長還委婉指出，如果只是為了裝飾，或許沒有必要花這麼多的功夫去處理，但他認為在談論「寒酸」或「沒教養」之前，不要糟蹋食物才是更基本的禮儀。」

事實上，日本過去曾有研究指出，白蘿蔔絲中的蘿蔔子素（raphanin，又稱萊菔子素）確實擁有輕微抑制細菌生長的功能。而由山葵研磨成的芥末，或者由辣根製作的假芥末，則擁有名為「異硫氰酸鹽（Isothiocyanates, ITC)」的殺菌成分，不過真正想追求吃得安全無虞，還是得有賴店家的衛生處理。在食用生魚片時搭配白蘿蔔絲，更多還是追求去腥以及增添口感的功用。

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