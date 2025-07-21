家數比超商多！他想進場「開這店」　網1原因勸退：沒想像中好賺

▲據財政部統計數據顯示，全台包括連鎖及非連鎖的藥局總家數已超越7-11門市。（示意圖／CTWANT資料照）

圖文／CTWANT

近年財政部統計全台灣藥局（含西藥、醫療耗材、其他醫療用品零售）數量已超越超商分店數量，就有民眾想要與從事醫療業的朋友合夥融資開藥局，好奇開藥局的資金門檻和是否能賺錢；雖然有不少了解該產業的網友稱蠻好賺，但關鍵是敵不過連鎖藥局，選擇不加盟最後也可能收掉。

一名網友在網路論壇《批踢踢實業坊》八卦板以「開藥局好賺嗎？」為題發文，他聲稱有一名在醫院當藥師的朋友，跟他抱怨在醫院很累要瘋狂包藥，上班還得輪班，因此萌生出開藥局的念頭，但礙於資金不夠。

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原PO指出，自己剛好想跟朋友合夥，也願意融資給朋友；最後原PO提出自己想法，他記得藥局好像都是「藥物寄賣」，應該不需要太高的資金門檻，最重要的是他也好奇進場開藥局是否好賺。

貼文底下引發熱烈討論，「當然好賺不然怎麼能請這麼多藥劑師」、「我家一百公尺內6間藥局」、「現在藥師超賺」、「生意好大概月收入20萬上下，但是關店的也不少」、「紅海市場啦，現在才進場太慢了」、「應該很賺吧，不然你看大型藥局一直開」。

不過也有網友點出關鍵勸退，「老家在台北開藥局收掉了，應該連鎖才賺」、「沒有想像中好賺，非連鎖的很難撐，要是藥師沒法打入生活圈，就等著收攤」、「丁丁、啄木鳥一堆都大路口三角窗，開幾十年」、「這行業跟7-11一樣連鎖才好賺」、「連鎖藥局太多了，現在自己開藥局，只能開在鄉間，而鄉間人流又很少，根本沒賺頭」。

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