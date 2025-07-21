　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

家數比超商多！他想進場「開這店」　網1原因勸退：沒想像中好賺

近年財政部統計數據顯示，全台灣藥局數量已超越超商，有人覺得很賺錢想融資進場，但被網友點出1原因勸退。（示意圖／報系資料照）

▲據財政部統計數據顯示，全台包括連鎖及非連鎖的藥局總家數已超越7-11門市。（示意圖／CTWANT資料照）

圖文／CTWANT

近年財政部統計全台灣藥局（含西藥、醫療耗材、其他醫療用品零售）數量已超越超商分店數量，就有民眾想要與從事醫療業的朋友合夥融資開藥局，好奇開藥局的資金門檻和是否能賺錢；雖然有不少了解該產業的網友稱蠻好賺，但關鍵是敵不過連鎖藥局，選擇不加盟最後也可能收掉。

一名網友在網路論壇《批踢踢實業坊》八卦板以「開藥局好賺嗎？」為題發文，他聲稱有一名在醫院當藥師的朋友，跟他抱怨在醫院很累要瘋狂包藥，上班還得輪班，因此萌生出開藥局的念頭，但礙於資金不夠。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO指出，自己剛好想跟朋友合夥，也願意融資給朋友；最後原PO提出自己想法，他記得藥局好像都是「藥物寄賣」，應該不需要太高的資金門檻，最重要的是他也好奇進場開藥局是否好賺。

貼文底下引發熱烈討論，「當然好賺不然怎麼能請這麼多藥劑師」、「我家一百公尺內6間藥局」、「現在藥師超賺」、「生意好大概月收入20萬上下，但是關店的也不少」、「紅海市場啦，現在才進場太慢了」、「應該很賺吧，不然你看大型藥局一直開」。

不過也有網友點出關鍵勸退，「老家在台北開藥局收掉了，應該連鎖才賺」、「沒有想像中好賺，非連鎖的很難撐，要是藥師沒法打入生活圈，就等著收攤」、「丁丁、啄木鳥一堆都大路口三角窗，開幾十年」、「這行業跟7-11一樣連鎖才好賺」、「連鎖藥局太多了，現在自己開藥局，只能開在鄉間，而鄉間人流又很少，根本沒賺頭」。

延伸閱讀
34歲科技業男被資遣「嘆好迷惘」　全場見1數字：先出國玩再說
傳足球圈攻擊吹哨人簡奇陞　她嗆：誰敢影響簡教職生涯「換封殺你們」
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
411 1 8829 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／阿拉斯加航空突宣布　所有航班停飛
前名模詐善款！爽買豪車、名錶曝光...將公開拍賣
AI揪出！漏開發票1.7億　罰1275萬
97W有機會成颱「周五最接近台灣」　專家：環流廣、外圍風強
民間版關稅衝擊評估曝！　3產業成最大受災戶
中國第1個「判死刑」藝人！　31歲男星遭槍決
三字經飆罵賴清德　綠要求黃國昌道歉、開除林國成黨籍

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

她驚見捷運站「台人手拿1物」散熱　網推爆：日韓妹也超愛

快訊／12:44花蓮近海規模3.8地震　3縣市有感「最大震度2級」

97W有機會成颱「周五最接近台灣」　專家：環流廣、外圍風強

養生男突冒「2症狀」！一查「肝腫瘤15公分」　剛治療就離世

醫師遇詐騙！被要求輸5位數「開通密碼」　他一招守住：改按5

你的性感來自哪裡？超準心測秒測出你的迷人特質

台9線南迴公路土石泥流湧入　估傍晚至晚間陸續搶通

配合工程台中彰化部分區域停水　影響範圍、時間曝光！

家數比超商多！他想進場「開這店」　網1原因勸退：沒想像中好賺

擁30年歷史！「這間丹丹漢堡」要搬家了　在地人洗版：超期待

A-Lin《歌手》直播事故 「唸錯熱搜名」超慌張XD

【E人模式】李珠珢應援被遞麥萌喊自己名字！被糾正改口喊球員XD

【買車夢碎】再見了我的麥拉倫 歡迎妳我的新家人

【館長開示】國民黨人太溫文儒雅 民進黨怎麼幹我們就怎麼幹

被讚「好像李多慧」：我就是！ 無奈「為什麼都說我長得像」XD

【超萌組合】奶爸背幼嬰上場跳Locking

【珠珠寶貝首場明星賽】李珠珢明星賽跳《疾風街道》

【颱風過後家門前積水】爸媽帶女兒坐澡盆體驗漂漂河XD

越南下龍灣重大船難！　「已34人罹難」持續搜救中

【金手套也守不住嘴角】江坤宇與MINNIE比愛心！大巨蛋全場暴動

她驚見捷運站「台人手拿1物」散熱　網推爆：日韓妹也超愛

快訊／12:44花蓮近海規模3.8地震　3縣市有感「最大震度2級」

97W有機會成颱「周五最接近台灣」　專家：環流廣、外圍風強

養生男突冒「2症狀」！一查「肝腫瘤15公分」　剛治療就離世

醫師遇詐騙！被要求輸5位數「開通密碼」　他一招守住：改按5

你的性感來自哪裡？超準心測秒測出你的迷人特質

台9線南迴公路土石泥流湧入　估傍晚至晚間陸續搶通

配合工程台中彰化部分區域停水　影響範圍、時間曝光！

家數比超商多！他想進場「開這店」　網1原因勸退：沒想像中好賺

擁30年歷史！「這間丹丹漢堡」要搬家了　在地人洗版：超期待

3年繳稅30億　曹興誠嗆徐巧芯「我是妳老闆」：怎麼可以每天罵我

南投香蕉、百香果納入災害現金救助　7／22、7／28截止申請

快訊／領航猿最強「高炮塔」回來了　伯朗確定續約兩年

快訊／北市「12米高大樹」傾倒！壓垮雨遮扯壞電線　緊急斷電

LINE6字洩密受刑人假釋結果！監獄教誨師當「報馬仔」害慘自己

快訊／阿拉斯加航空「客機全停飛」　原因曝光

伊林前名模詐善款爽過奢華生活　豪車+名錶曝光...將公開拍賣

反批林右昌「民進黨變了」　周瑜修：他們曾示範丟雞蛋草根且接地氣

紫禁城600年埋藏血色龍紋　地下15層「金磚」號稱工匠生死簿　

MSI X Mercedes-AMG再攜手！Prestige 16、Stealth 16開放預購

【老公：來都來了】她用板凳+被子+金童玉女妝扮「假高仿」花魁

生活熱門新聞

名醫高國晉傳猝逝！享年59歲

男女激戰被看光光　飯店改窗網傻眼

范斯高颱風有利生成逼台　恐引西南風

可能有新颱風　模擬路徑曝

全台下7天！　可能有新颱風

快訊／8級強風來了「全台下4天」　大雷雨轟1縣市

快訊／國家警報響「大雷雨轟1縣市」　5縣市豪大雨

4星座下半年大逆轉！財神、桃花、貴人3箭齊發

新竹男喊民主不存在了「不如共產」

挺大罷免惹議！徐重仁澄清「不屬於任何政黨」

快訊／1縣市升級大豪雨！　4縣市豪大雨

水逆「錢來了」！　3星座、3生肖偏財旺

12星座「公主病」Top5　第一名每天都要戀愛感

最狂空姐小三與空少廁所激戰！正宮高空抓姦

更多熱門

相關新聞

莫斯科「地鐵犬」搭車找溫飽

莫斯科「地鐵犬」搭車找溫飽

在俄羅斯莫斯科，有一群早已融入都市生活的特殊通勤族，那就是「地鐵犬」。這些流浪狗成為莫斯科地鐵裡不可或缺的一景，每天搭著列車，往返各大車站，為的不是通勤工作，而是尋找熟悉的攤販與會餵食牠們的人類朋友。這些狗狗行為之自然熟練，早已被當地市民視為習以為常。

科展見高中生「做1.5奈米」　他驚：只拿第3

科展見高中生「做1.5奈米」　他驚：只拿第3

吃掉生魚片的白蘿蔔絲「很窮酸」？料理長曝處理過程

吃掉生魚片的白蘿蔔絲「很窮酸」？料理長曝處理過程

抓姦延燒！球場神還原　辛普森家庭掀熱議

抓姦延燒！球場神還原　辛普森家庭掀熱議

專家揭「規模8強震週期」示警：該來還是會來

專家揭「規模8強震週期」示警：該來還是會來

關鍵字：

PTT藥局周刊王

讀者迴響

熱門新聞

北市惡男持刀闖妻閨蜜住處性侵　聲押獲准

機門快關了「綜藝天王突現經濟艙」！

搶先川普公布台灣關稅　趙少康：就是32%

李珠珢爆熱戀大5歲韓選手！親暱照瘋傳

名醫高國晉傳猝逝！享年59歲

正妹物理老師進軍AV界

即／開第一槍！流通教父表態挺大罷免

男女激戰被看光光　飯店改窗網傻眼

27歲女軍官自撞亡　路人：盡力救了

中國第1個被處死藝人！男星殺害16歲女友

何妤玟遭索賠600萬！「妹妹菸蒂燒掉租房」拒背鍋

范斯高颱風有利生成逼台　恐引西南風

徐重仁開第一槍挺大罷免　過去言論遭掀

台中1歲童遭機械車位夾傷！搶救不治

爭產！　新光吳火獅私生女討百億

更多

最夯影音

更多

A-Lin《歌手》直播事故 「唸錯熱搜名」超慌張XD

【E人模式】李珠珢應援被遞麥萌喊自己名字！被糾正改口喊球員XD

【買車夢碎】再見了我的麥拉倫 歡迎妳我的新家人

【館長開示】國民黨人太溫文儒雅 民進黨怎麼幹我們就怎麼幹

被讚「好像李多慧」：我就是！ 無奈「為什麼都說我長得像」XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

美廉社高CP值料理包

美廉社高CP值料理包

「文里補習班」開課啦！開箱5樣美廉社獨家商品，一起來看看味道如何！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面