下龍灣事故重演！泰觀光船「遇妖風翻覆」　女導遊頭部重創溺斃

▲遊客獲救後仍驚魂未定。（圖／翻攝自Facebook／ศูนย์ข่าวตรง、民意報，下同）

記者王佩翊／編譯

越南廣寧省下龍灣一艘編號為QN-7105觀光船19日在暴風雨中翻覆，造成至少35人死亡。然而泰國隔日竟也發生類似意外，素叻他尼府拉差帕帕水壩（Rajjaprabha Dam）20日發生翻船事故，一艘載有外籍觀光客的長尾船因突如其來的暴風雨不慎翻覆，導致一名泰國女導遊頭部撞上船體溺斃，而船上的16名外籍遊客與船長則全數獲救。

根據MGR Online 報導，事故發生於當地時間20日上午11時40分，當地救援單位接獲通報後立刻前往現場。當時船上共18人，包括來自比利時的5名遊客、荷蘭的11名遊客、1名泰國籍女導遊以及1名船長。

由於所有乘客皆有穿著救生衣，因此落水後仍能持續在水中等待救援隊抵達。不過女導遊卻因為在船隻翻覆當下，頭部撞擊到船體，當場失去意識溺水，儘管救援人員隨即將她送往醫院治療，但仍被宣告死亡。最終除了導遊外，其他人均順利獲救。

事故發生地點位於當地俗稱「Chong Na Khao」的水域，意指「山前水道」，該水域在暴雨或雷陣雨期間常出現強風，過去也多次發生類似翻船事件。當地居民指出，長尾船體積小、載客多，在遇上風浪時格外危險，且曾有事故受害者至今下落不明。

泰國相關部門證實，Thatsawan為合法導遊，她的導遊執照有效期至2029年11月3日，但並未透露她在拉差帕帕水壩工作的年資。