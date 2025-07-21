越南女學生突發過敏倒地！警車鳴笛火速送醫　成功搶回一命

▲越南籍女學生突發過敏倒地，永康員警與民眾合力將人抱上巡邏車送醫。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

一名越南籍女留學生20日上午在永康區突發嚴重過敏，癱倒在住處大樓前無法呼吸，永康分局鹽行派出所員警沈芫、邱柏穎剛好巡邏經過，見情況危急，警民合力將人抱上巡邏車，鳴笛火速送往奇美醫院，搶回寶貴一命，民眾讚賞「不等救護車，1分鐘救回一條命」，展現台灣警察迅速貼心的行動力。

據了解，越南籍21歲陳男就讀南台科大，當日上午騎車載同為越南籍女友回住處途中，女方在機車上就開始抽搐、顫抖，到大樓樓下時更癱倒無法站立、呼吸困難，讓陳男一度驚慌失措，緊急請管理員協助報警。沈、邱兩員接獲通報僅數秒後即到場，見陳女意識模糊、面色蒼白，決定不等救護車，立即抱上巡邏車緊急送醫，從現場到奇美醫院僅花1分鐘。

陳男表示，女友平時有海鮮過敏體質，過去也曾發作但從未如此嚴重，當天並未食用海鮮，懷疑是無意間接觸引發反應。幸好警察即時相助，目前陳女已在醫院穩定，交由醫護人員後續照護，陳男及友人對警方的協助表達萬分感謝，也感受到台灣人溫暖與關懷。

永康分局長顏勤峰表示，警察不只是維護治安與交通，更致力為民服務，尤其外籍學生遠在異鄉，更需要及時援助。此次警民合作成功搶救一命，展現台南警察的人性溫度，也無形中促進國民外交，提升台灣的國際形象。