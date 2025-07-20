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4天有望助「范斯高」颱風生成逼台　2波雨變天！恐引西南風灌水彈

▲▼ 。（圖／NCDR、翻攝tropicaltidbits、weathernerds）

▲菲東海面熱帶擾動97W有望增強為第7號颱風范斯高。（圖／翻攝weathernerds）

記者許力方／台北報導

台灣位在低壓帶中，天氣不穩定，中央氣象署表示，大氣環境不穩定、易有對流發生，並有利熱帶性低氣壓或颱風發展，24日（下周四）開始需留意台灣東方海面低壓發展程度及動向，熱帶系統動向將會帶來東北風、西南風造成影響。目前菲東海面有熱帶擾動97W生成，災害預報士賈新興預警，下周有機會持續發展成今年第7號颱風「范斯高」（Francisco ，美國命名，男子名），且可能往台灣靠近影響西南風帶來降雨。

氣象署預報，明天（21日）薇帕颱風外圍雲系及低壓帶影響，容易有短延時強降雨，外圍雲系影響澎湖、金門有局部大雨可能。另外受低壓帶影響，各地天氣不穩定，容易降雨，尤其花東地區、南部山區、恆春半島降雨時間比較長；花東有局部豪大雨，南部、宜蘭地區及大台北山區注意有局部大雨。

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▼下周恐有另一個颱風北上逼近台灣。（圖／中央氣象署、翻攝tropicaltidbits）

▲▼ 。（圖／中央氣象署）

▲▼ 。（圖／NCDR、翻攝tropicaltidbits、weathernerds）

強降雨將在22日（下周二）減緩，但氣象署表示，24日需要留意台灣東方海面低壓發展程度及動向，因為低壓逐漸北上，帶來東北風的環境，除了原先東半部降雨機率高之外，北部地區也逐漸轉為有局部短暫雨的天氣，中南部地區為多雲午後雷雨的天氣型態。到了27日逐漸有西南風帶來一些水氣，南部地區也有局部短暫雨出現。

氣象署指出，菲律賓東方海面目前有熱帶擾動逐漸發展，明、後天為觀察期，未來4天都有機會整合為熱帶性低氣壓，也不排除接近台灣，7月下旬至8月西北太平洋都還有熱帶擾動發展機會。下周後期低壓帶內的熱帶系統的動向，將會對東北風帶來的時間，以及期末西南風上來造成影響，天氣更不穩定。

聯合颱風警報中心（JTWC）已將菲律賓東方海域熱帶擾動編號為97W，目前菲律賓氣象局升級預警，菲律賓東邊海域有一片擾動區域發展，未來幾天該系統區域可能會形成一個新的低壓，由於這個擾動影響，下周將迎來西南季風可能再度增強。

賈新興18日也引述歐洲預報預警，今、明兩天需注意台灣東南方熱帶系統的發展及移動趨勢，初步研判，歐洲電腦模式預估，台灣21至23日有受低氣壓或颱風氣流影響機率，因為若第7號颱風「范斯高」發展起來，24至27日天氣不穩定，尤其是南部地區，可能受颱風牽引西南風影響，造成明顯降雨。

根據數據資料顯示，颱風在月底到8月上旬環境不利颱風生成，8月中旬到9月環境有利颱風生成，而7月下旬至8月5日降雨明顯偏多，主因若熱帶系統或范斯高颱風走後有明顯西南風，之後8月下旬降雨以偏少機率較高。

賈新興進一步分析，按照歐洲電腦模式預報，22日以後低氣壓發展，明顯往台灣東南邊接近，美國電腦模式也是接近沖繩附近，且強度很強，可能對台灣天氣造成影響。預測22日北邊太平洋高壓變化，恐導致颱風發展起來、往台灣方向前進。

▼台灣位處低壓帶天氣穩定，下周東北風、西南風2波雨變天。（圖／NCDR）

▲▼ 。（圖／NCDR、翻攝tropicaltidbits、weathernerds）

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