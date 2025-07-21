越南下龍灣船難35死！雷暴來襲瞬間翻船　會游泳、有救生衣也沒用

▲ 觀光船翻覆造成至少35人死亡。（圖／翻攝自@VietnamNewsVNS）

記者陳宛貞／綜合外電報導

越南知名景點下龍灣（Ha Long Bay）發生觀光船翻覆意外，「奇蹟之海號」（Wonder Sea）19日下午約2時因突如其來的雷暴瞬間翻覆，船隻已經打撈上岸，當局也將罹難人數從38人下修至35人，但仍有4人下落不明，死傷人數恐怕還會攀升。

《路透》報導，越南當局表示，船上乘客皆為越南籍觀光客，其中包含多名兒童。救難人員已成功將沉船打撈上岸，並將死亡人數從初估的38人下修至35人，船上總人數也從原先估計的53人調整為49人。

39歲男子Tran Trung Tu因這起意外痛失32歲的弟弟，在殯儀館受訪表示，「我弟弟會游泳，但聽說整個過程發生得太快了。」

事發時突如其來的雷暴使天色瞬間變暗，強風豪雨及閃電同時來襲。42歲下龍灣居民Do Van Hai表示，「聽說船上有救生衣，但事情發生得太突然了」，「希望失蹤者能盡快被找到。」

下龍灣位於河內東北方約200公里處，為聯合國教科文組織（UNESCO）認定的世界遺產，由數千座石灰岩島嶼組成，每年吸引數萬名遊客造訪。這起意外是當地近年最嚴重的觀光船事故，上一次重大船難發生在2011年，當時造成12人死亡，其中包括外國觀光客。

目前包括警察、邊防、潛水員及海軍人員在內的數十名救難人員，正在能見度有限的海域中持續搜尋失蹤者。適逢颱風薇帕（Wipha）逼近越南北部，為搜救作業增添變數。