蛋洗民進黨中央2嫌認犯案　民眾黨：人民對現狀的不滿應予尊重

▲蛋襲民進黨部2嫌已被帶捕到案，2人對對相關犯行坦承不諱。（圖／記者張君豪翻攝）

記者蘇晏男／台北報導

民眾黨昨造勢活動落幕後，傳出有民眾闖入一旁民進黨中央黨部所在的華山大樓，並朝民進黨中央的門牌丟雞蛋；事發後，警方隨即鎖定2名涉案對象，2嫌到案後坦承是因對時事不滿才會犯案。對此，民眾黨今（21日）表示，民眾黨絕對不鼓勵「過激」的行為，同時，人民對於現狀的不滿與發洩，也應給予尊重。

民眾黨20日下午在北平東路舉辦「720民主起義 反罷要贏 台灣要贏」造勢，且舞台就搭在民進黨中央黨部所在的華山大樓前。然活動落幕後，傳出有民眾闖入華山大樓，並到位在10樓的民進黨中央黨部，朝其招牌丟雞蛋。事發後，台北市警察局中正一分局隨即鎖定洪姓男子、李姓男子涉案，2男分別在昨晚11時許、今凌晨1時許到案，並坦承是因為對時事不滿才會犯案，後續將依刑法侵入住宅、恐嚇、毀棄損害等罪嫌函送地檢署偵辦。

對此，民眾黨發言人張彤21日表示，民眾黨所舉辦的集會一向秉持理性、和平、非暴力，對民進黨賴清德政府執政的倒行逆施、不顧民生疾苦的行為，讓人民的憤怒得以用和平理性的方式抒發，但民眾黨絕對不鼓勵「過激」的行為；同時，人民對於現狀的不滿與發洩，也應給予尊重，絕不可用超過比例原則的方式予以箝制。

張彤說，台灣是個可以自由表達意見的國度，過去也曾發生過民眾對前總統馬英九跟蔡英文丟鞋抗議，因為人民面對國家機器相對弱勢，執政者千萬不要想用司法手段去製造寒蟬效應，一切依法行政，不要逾越司法的比例原則，更不要用恐嚇的方式壓抑人民的憤怒心聲。