柯文哲遭羈押也收罷免投票通知單　黃國昌轟：這是哪門子黑色幽默

▲柯文哲罷免投票通知單。（圖／翻攝自Facebook／黃國昌）

記者郭運興／台北報導

前民眾黨主席柯文哲捲入京華城弊案，羈押至今已快1年了，夫人陳佩琪20日透露將請律師替柯文哲提出聲請公民投票權，在726投下反罷免票。對此，民眾黨主席黃國昌也貼出一張柯文哲的罷免投票通知單表示，請問賴清德，這是哪門子的黑色幽默？通知柯文哲有權投票、但我不讓你投票。他強調，希望台北地院能夠捍衛基本人權，不要再配合檢方濫權，早日做出停止羈押的決定。

黃國昌貼出一張「罷免投票通知單」表示，賴政府將由民進黨所發動大惡罷的投票通知單，寄給了目前遭賴清德關押在土城看守所的柯文哲主席。請問賴清德，這是哪門子的黑色幽默？通知柯文哲你有權投票、但我不讓你投票！

黃國昌提到，事實上，在民進黨2022年自己所公布的 「國家人權報告」，就已清楚指明不讓受監禁者行使投票權，不僅是政府的怠惰，更是嚴重侵害人權的作為。遺憾的是，對民進黨政府而言，人權只是用來裝飾門面的口號，從來不是真正要實踐的價值。

黃國昌指出，昨天陳佩琪醫生表示，希望能讓柯文哲出來投票，民眾黨也委請主席律師團立即採取相應的法律行動，向北院提出聲請。

最後，黃國昌強調，希望此次台北地院能夠秉持中立角色與法治原則，捍衛基本人權，不要再繼續配合檢方濫權，執意繼續關押柯文哲主席，早日做出停止羈押的決定。

★★未經判決確定，應視為無罪★★

▼柯文哲。（圖／記者黃哲民攝）