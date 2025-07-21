徐重仁表態挺大罷免　朱立倫：民進黨站在財團立場欺負年輕人

▲國民黨主席朱立倫。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

距離7月26日「大罷免」投票僅剩5天，全聯前總裁徐重仁昨日晚間發表千字聲明，公開表態支持罷免，強調不滿在野黨立委這一年的國會表現，稱這場投票是「守護台灣民主的最後防線」。國民黨主席朱立倫今（21日）受訪時表示，尊重每個人都有立場，但批民進黨站在資方與財團立場欺負年輕人、站在勞工對立面，反觀國民黨是與人民、勞工、弱勢站在一起。

徐重仁在聲明中指出，當前「朝小野大」的國會局勢導致政府政策停擺，甚至出現動搖民主根基的隱憂。他批評藍白陣營「挾席次優勢杯葛法案、癱瘓施政」，更質疑部分在野勢力「與中國保持曖昧甚至親近」，藉由國會平台誤導輿論、危害國家根本。他呼籲民眾用選票守住民主，「沉默就是放棄，行動才是抵抗。」

朱立倫今日出席國民黨反罷免CF發表會受訪時強調，每個人都有立場，都尊重，但很多人質疑民進黨跟資方、財團站在一起來欺負年輕人，包括想沒收還假於民，跟勞方態度完全不同，要年輕人忍耐，外號「賴功德」的賴清德總統要求大家以做功德方式、站在勞方對立面，反觀國民黨的立場很清楚是與人民、勞工、弱勢站在一起。

朱立倫批，大罷免就是「選輸翻桌」，未來連年選舉、連年翻桌，沒完沒了，世界民主國家未見如此惡質文化，台灣歷來領導人也未見「當家鬧事」，呼籲726出來投下不同意罷免票、集體向獨裁者說不。