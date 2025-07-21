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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

為反罷免拚了！　館長嗆：健身房我可以收掉、但民進黨我一定幹掉

記者郭運興／台北報導

大罷免進入倒數，首波投票將在7月26日登場。對此，網紅「館長」陳之漢20日出席新竹反罷免宣講，力挺面臨罷免的新竹市長高虹安與國民黨立委鄭正鈐。館長強調，726希望大家都能站出來，也邀請各位7月25號選前之夜大家把凱道塞滿，有些人吵著藍白矛盾，自己可以很有自信的講，從此之後到2028年藍白密不可分，台灣人必須要團結，才能拉下民進黨，最後甚至放話「健身房我可以收掉，但是民進黨我一定幹掉你」，引起台下一陣歡呼。

館長於「反惡罷護民主、新竹人站出來」活動登台宣講，他表示，大家都了解現在局勢發展到什麼樣的情形，說到民進黨，自己說懂民進黨，在場應該沒有人反對，自己曾經支持民進黨，也是一個台獨分子，但總統賴清德怎麼還不台獨？

館長表示，什麼是台獨？在賴清德眼裡是台灣獨裁，而不是台灣獨立，大家搞錯了，2300萬同胞經歷9年時間，大家都在路上天天看到台灣景色一點都沒變，這次南部的風災，一點都沒有去救災，民進黨在忙什麼？忙著大罷免大成功。

館長認為，這半年，台灣街頭非常對立，大家打開電視就看到那些罷團在欺負老人家、在跟老百姓吵架，台灣的朋友，大家不可以再讓民進黨拿著意識形態操縱國家，人民苦哈哈，他們的口袋盆滿缽滿，現在全台灣誰比民進黨有錢阿。

接著，館長提到，像新竹市長高虹安、像國民黨立委鄭正鈐這麼正義的人，沒有辦法當政治人物？民進黨又貪汙又搞性騷的人竟然可以罷免這麼優秀的市長、立委，大家同意嗎？民進黨以前站在台上常說「我們要拯救我們的國家」，但現在不對了，現在是大家要拯救國家，不要再給民進黨機會了。

館長強調，7月26號希望大家都能站出來，館長邀請各位7月25號選前之夜大家把凱道塞滿，有些人吵著藍白的矛盾，自己要講這些都不是事實，可以很有自信的跟大家講，從此之後到2028年藍白密不可分，台灣人必須要團結，才能拉下民進黨，

主持人王淺秋也提到，館長挺了全台灣好多場被罷免的立委們，但館長也被霸凌，館長的健身房在這樣的霸凌下損失了上億元，等罷免結束後，大家一起去支持館長的健身房。館長則喊話，自己從來沒在這種場合講過，「健身房我可以收掉，但是民進黨我一定幹掉你」。

另外，新竹市府民政處長施淑婷也分享錄下館長宣講的影片，她表示，「民政處我可以辭掉，但民進黨我一定幹掉！藍白大團結，下架柯建銘」。

▼館長陳之漢反罷免宣講。（圖／翻攝自Facebook／施淑婷）

▲▼館長陳之漢反罷免宣講。（圖／翻攝自Facebook／施淑婷）

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