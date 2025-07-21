孫中山遭揭是大罷免信徒　朱立倫稱誤解：不是要用來清除在野黨

▲國民黨主席朱立倫。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨立委罷免案首波投票將在7月26日登場。前立委林濁水表示，如中華民國國父孫中山沒在《三民主義》提出選舉、罷免、創制、複決，自然不會有今天的「大罷免」，而回顧歷史或《三民主義》，也可知「大罷免是孫中山的最愛」。國民黨主席朱立倫今（21日）受訪表示，這是誤解、扭曲選舉罷免制度，因為罷免是針對個別、單一的某一個立委或公職，違法亂紀，作奸犯科而設定的制度，而非作為政黨鬥爭、清除在野黨。

朱立倫今日出席國民黨反罷免CF發表會受訪時痛批，民進黨所引用的一個名詞叫「大罷免」，大罷免就是「總罷免」， 全世界從來沒有聽過，前總統陳水扁不會這樣做，賴清德總統就敢做；前總統蔡英文不會這樣想，賴清德總統就這樣想。所有民進黨前輩都沒有這樣想過，也不敢這樣想過，但竟然賴清德今天就敢這樣做，全世界找不到任何一個國家、任何一個民主國家，會對在野黨全面罷免，這就是民主最大恥辱、民主最大毀滅。

至於民眾黨主席黃國昌、前主席柯文哲妻子陳佩琪爭取讓羈押中的柯726出來投票，朱立倫說，太多朋友對於柯文哲被「押人取供」長達11個月，越來越看不下去，柯案迄今未見任何具體證據，包括無限上綱偵辦國民黨工無、小案大辦、辦藍不辦綠，批評此為「司法之恥」。

另，身兼總統府氣候變遷委員會副召集人的和碩董事長童子賢，受邀擔任核三重啟公投的正方辯論代表，朱立倫說，台灣缺電，真實的聲音不只童子賢，太多朋友都應該站出來，難道要因為民進黨不能說實話？