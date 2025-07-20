老爸驚見「A片主角是女兒」！僅眼部馬賽克　逛色情網站秒認出

▲日本一名父親在網路上發現女兒與男友的性愛影片，內心複雜不已。（示意圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

日本一名52歲男子杉山晴（化名）近日意外在網路上發現疑似女兒與男友拍攝的性愛影片，卻不知如何向妻子和女兒攤牌，然而他在苦惱後決定告訴妻子，並希望共同解決這件事，沒想到卻被女兒痛罵，「你真的好噁心，為什麼會找到這個？你平常到底在看什麼？」讓他難過不已。

根據forza style報導，杉山表示，他的獨生女兒今年21歲，是一名大學生，3年前搬離家中獨立生活。然而就在最近，他偶然在瀏覽社群媒體上時看到一段影片，裡面的女性長相讓他大吃一驚。

他直言，「那是一對情侶的性愛影片，其中女主角只有眼睛部分有馬賽克，我一眼就認出那是我的女兒，沒想到點進去後，影片連結導向了一個色情網站，裡面的內容更是露骨。」

杉山坦言，自己與妻子早已陷入冷戰狀態，甚至面臨離婚危機，而這段意外的發現也讓他不知所措。他回憶起自己與妻子多年來的婚姻問題，指出兩人關係是在女兒上國中時開始逐漸惡化。

他說，「妻子後來全心投入職場，家庭的氣氛也慢慢改變了。我們幾乎不再溝通，甚至演變成家庭內分居。」直到女兒升上高中，夫妻之間更是完全不說話。

面對影片中的驚人內容，杉山心情極度複雜。他認為，片中的女性極有可能就是自己的女兒，而男主角應該是她的男友，兩人疑似是透過這種方式，一起拍攝性愛影片賺取廣告收入。

儘管這樣的內容讓他無法接受，但卻也不知如何開口向妻子說明，不但害怕因為內容太過衝擊，導致妻子知道後會崩潰，同時也擔心自己發現這段影片的經過會被質疑。

杉山最終還是選擇向妻子坦白，然而妻子的反應卻冷淡又充滿失望。他直言，「她對女兒的行為感到震驚，但明顯也對我能找到這段影片的方式感到不齒。現在，我們正試圖與女兒溝通，但女兒已經不願意見我。」

杉山指出，事發後，女兒只傳了一條LINE訊息，上面寫著，「你真的好噁心，為什麼會找到這個？你平常到底在看什麼？」讓他心碎不已。