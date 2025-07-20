日本女高中生遭老師色誘「在床上獎勵妳」！　大2懷孕休學下場慘

▲日本教師與補習班老師利用職權對學生伸出狼爪的案例屢見不鮮。（示意圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

日本文部科學省統計，2023年有320名公立學校教職員因涉及對未成年學生的性犯罪而被懲戒。除此之外，補習班教師對學生伸出魔爪的事件也屢見不鮮。日媒就報導，有一名補習班老師與高中女學生發展不正當關係後，以獎勵考試合格為由，將對方騙上床，最終導致該名女學生大學二年級就未婚懷孕，並因此休學結婚，但小孩2歲時就離婚。

根據forza style報導，東京都府中市一家補習班的59歲老闆因涉嫌猥褻男學生近日被警方逮捕。事實上，此類案件近期屢見不鮮。就在不久前，德島市才有另一名補習班老師因猥褻未成年女童被判緩刑。

危機管理專家平塚俊樹就指出，「教師及補習班老師針對學生的性侵害案件頻傳，對受害兒童造成的心靈創傷難以估計，同時也讓那些真心投入教育工作的人士蒙受壓力。」他指出，文部科學省曾統計，2023年因性犯罪或猥褻行為被懲戒的公立學校教職員就有320人，但他仍懷疑這只是冰山一角。

此外，平塚還提到，部分不良教師會利用其職位與學生建立特殊情感關係，構成「兒童性誘拐」（Sexual Grooming）行為。他強調，「有些老師可能自認是在與學生談戀愛，卻忽視了這種行為可能對未成年人的心理造成重大影響。」

一名女性受訪時就提到，自己和另一名國中同學高中時曾經一起到一間補習班上課，然而同學卻和補習班老師發展出戀愛關係，最終還在大學期間結婚生子。然而，這段婚姻並未持久，兩人最終因老師的不當行為而離婚。

她回憶道，朋友當年因「甜言蜜語」逐漸對老師心生好感。當時補習班老師經常對她說，「妳真的太可愛了，害我無法專心工作」、「我是為了和妳見面才做這份工作的」等，讓她的朋友慢慢深陷其中，甚至在考試前承諾「考試合格就帶妳去旅館約會」，並強調會在「床上獎勵她」，鼓勵對方認真念書。

儘管女子曾試圖阻止朋友的行為，但對方仍一頭栽進這段不正當關係。她表示，朋友最終在大學2年級就未婚懷孕，並休學與補習班老師結婚，然而小孩2歲時，就因老師再度對女學生「伸出狼爪」而離婚。

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