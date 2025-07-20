幕後／藍營刻意忽略歲入分配規定　黨政人士點名蔣萬安：先發2萬以身作則

▲行政院長卓榮泰。（圖／行政院提供）



記者陳家祥／台北報導

立法院在野黨團聯手通過包含普發1萬在內的特別條例版本，行政院長卓榮泰日前直言，須舉債千億才可支應；但藍營反批，去年超收5千多億、近年歲計賸餘累積1.8兆，根本不用舉債。黨政人士直言，歲入超收要分給地方、要撥補基金、要優先還債，盼在野黨別再混淆視聽。此外，台北市113年度歲計賸餘269億、累計賸餘更達539.3億，「建議台北市以身作則率先普發現金，市民每人可發2萬，希望蔣市長能還錢於民，把台北市府超收的錢還給台北市民」。

黨政人士表示，近日在野黨對於中央政府的歲計賸餘數據一再混淆，國民黨主席朱立倫19日對外宣稱中央超收1.87兆，台中市盧秀燕市長則是說中央超收5千億，台北市蔣萬安市長又講中央在7月會拿到5千多億，三人的數字、計算期間都不統一，顯然是刻意造謠。

黨政人士直言，朱主席擔任過新北、桃園兩市共16年的地方首長；蔣市長曾擔任立法委員6年多，又擔任市長2年半；台中市盧秀燕市長擔任立委近20年，就任市長也已超過6年半。3人從政資歷深，也明明應該清楚審計過程、了解決算書，卻仍有如此言論，不禁讓外界擔憂台北市、台中市的財務狀況。

黨政人士指出，行政院早就清楚說明，110到113年度的實收超出預算數的1.8兆是「全國加總數字」，蔣市長說的5000億也包括在其中，但依法要撥給地方以及基金的部分，具有地方執政經驗的在野黨都故意不提。

「超出預算數雖來到1.8兆，但地方政府拿走超過2800億，還要依法撥給基金1千多億，剩下的部分依法要優先還債、減少舉債，這都是法定決算程序！」黨政人士指出，台中市也是如此，台中市在113年度雖然有歲計賸餘37.5億，但也是要先還債，因此台中市的累計歲計賸餘迄今仍然是負數。

黨政人士直言，這些曾任立法委員甚至地方政府首長的離譜言論，如果不是他們始終不理解預算跟決算程序，恐怕就是刻意造謠，混淆國人視聽。

黨政人士分析，各地方政府在7月份決算後也會拿到他們聲稱是「超收」的實收超出預算數，共計700多億。其中，台北市113年度的歲計賸餘便有269多億，累計歲計賸餘更高達539.3億，「建議台北市以身作則率先普發現金，按照台北市目前戶籍人口數249萬人來計算，就可以每人發2萬」，希望蔣市長能還錢於民，把台北市府超收的錢還給台北市民。