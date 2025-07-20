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普發一萬沒著落　黑人團跳舞喊「我要買遙控飛機」...背後金主竟是他

▲朱凱翔在不演了新聞台分享自己花錢請黑人舞者跳舞的影片。（圖／翻攝自Facebook／不演了新聞台）

▲朱凱翔在不演了新聞台分享自己花錢請黑人舞者跳舞的影片。（圖／翻攝自Facebook／不演了新聞台，下同）

記者楊庭蒝／綜合報導

立法院日前通過特別條例，將原先編列用於補助台電的1000億元刪除，改列預算用以普發全民現金，每人發放1萬元，總金額達2350億元。對此，行政院長卓榮泰17日召開記者會表示，若照此發放，中央將須舉債約1000億元，恐造成「債留子孫」，更指出這筆錢「只能買冰箱或遙控飛機，對國家沒有幫助」，言論一出立即引發爭議。

針對卓榮泰的發言，輿論譁然，不少民眾質疑「還稅於民」承諾落空，更質疑過去超徵的稅收流向不明。政論節目主持人朱凱翔也以行動表達不滿，在其網路頻道《不演了新聞台》上曬出一支由非洲舞團拍攝的影片，內容為數名黑人舞者手持寫有「卓榮泰給我一萬元，我要買冰箱，我要買遙控飛機」字樣的告示牌，並配上王心凌歌曲《愛你》，來表達自己的不滿。

▲朱凱翔在不演了新聞台分享自己花錢請黑人舞者跳舞的影片。（圖／翻攝自Facebook／不演了新聞台）

據了解，朱凱翔花費20美元（約新台幣588元）下單製作該支影片，一曝光便引發熱議，甚至出現黑人舞者對著卓榮泰照片「親吻」的畫面，風格荒謬搞笑，引來大批網友轉傳。

此次風波源於立法院11日三讀通過《因應國際情勢與強化國土安全韌性特別條例》，將總預算規模擴增至5450億元，其中新增普發現金項目，並取消補助台電的1000億元項目。卓榮泰則指出，行政院原本版本編列預算4100億元，其中可動用餘額僅剩336億元，現行方案將使政府需舉債1014億元，並強調發放現金並非最佳選擇。
 

卓榮泰，還我錢！

10000元還沒拿到，已經先花20鎂，卓榮泰，還錢！

不演了新聞台發佈於 2025年7月19日 星期六
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