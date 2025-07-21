「反惡罷、顧桃園」朱立倫籲726投不同意　桃園六席全守住

▲「反惡罷、顧桃園」守護民主之夜。（圖／擷取自朱立倫臉書）

記者楊淑媛／桃園報導

726日罷免投票前最後黃金周日，國民黨20日晚間在桃園市中壢區舉辦「反惡罷、顧桃園」守護民主之夜，雖間歇雨勢，但澆不熄支持市民熱情，藍白大咖輪番助講，黨主席朱立倫與台中市長盧秀燕、桃園市長張善政合體站台，力挺桃園萬美玲、魯明哲、牛煦庭、呂玉玲、涂權吉、邱若華六席立委。

朱立倫痛批民進黨欺人太甚，桃園六席立委每天拚死拚活為地方建設、拚財劃法為民眾謀福利，卻發動罷免，7月26日呼籲大家出來投不同意票，桃園六席全部守住。

朱立倫指出，大家出來投不同意票，桃園六席全部守住，全台每一席都要守住，讓賴清德回歸好好做事情，不要再搞一人獨裁，這一次希望大家勇敢站出來投下不同意，對賴清德投下不同意罷免，告訴賴清德、民進黨夠沒出息到最後永遠要用抹紅這一招！

朱立倫說，民進黨講反共，國民黨才是真正反共、是捍衛民主的政黨，也是要兩岸和平的政黨；民進黨是假反共、真台獨，更是假反共、真戰爭的政黨。我們要選擇和平的政黨、反對台獨與戰爭的政黨，726投下不同意票，讓大罷免大失敗。

朱立倫也表示，所有立院通過的民生法案，無論財劃法、發放一萬塊，絕對不能被柯建銘、被民進黨沒收，726大家站出來投下不同意，對賴清德說不同意，對破壞民主的罷團說不同意。