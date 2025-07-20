沒有所謂的超收！　行政院說明「歲計賸餘」一次看懂

▲行政院發言人李慧芝出席行政院會記者會。（資料照／記者陳家祥攝）



記者陶本和／台北報導

近來在野黨大力宣傳「稅徵超收，還稅於民」，因此力促全民普發現金1萬元。對此，行政院發言人李慧芝20日表示，在野黨一再誤解中央政府財政累計歲計賸餘，她強調，並沒有所謂的「超收」，且實收超出預算數並不等於「最終歲計賸餘」，希望不要持續誤導大眾，混淆視聽。

行政院發言人李慧芝今（20）日表示，相信地方首長應該都清楚決算書，所謂113年度實收超出預算數的5千多億元是包含中央及地方在內的全國數字，依法地方政府會分配到700多億元，另也還要撥補基金，中央政府實際上僅有3,757億元。

李慧芝表示，在這3,757億元當中，依據公共債務法第12條等相關規定，必需要優先償債1,900多億元，因此113年度歲計賸餘預估只會有1,641億元，目前已經計入中央累計歲計賸餘4,436億元之中，而政院版本強化安全韌性特別條例就預計使用其中的4,100億元。

李慧芝指出，地方首長都擁有多年執政經驗，應該對於公共債務法等相關規定並不陌生，也都理解並沒有所謂的「超收」，而且實收超出預算數並不等於「最終歲計賸餘」，希望地方首長不要持續誤導大眾，混淆視聽。