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末日預言翻車安了？專家揭「規模8強震週期」示警：該來還是會來

前氣象局地震測報中心前主任郭鎧紋表示，近期2起高緯度地震「不太妙」。他雖傾向於目前處於「超級平靜期」，地震沒有那麼快會發生。但再長的平靜期總有一天會結束，「該來的還是會來。」（圖／報系資料照）

▲前氣象局地震測報中心前主任郭鎧紋透過數據，分析歷年地震規模8的周期，示警民眾「該來的還是會來」（圖／CTWANT資料照）

圖文／CTWANT

日本漫畫家龍樹諒在作品中描繪，2025年7月5日將發生大地震的預言在網路上傳得沸沸揚揚，威力甚至衝擊日本觀光產業，然而當7月5日到來，什麼也沒發生還是讓不少人鬆了口氣。不過，前中央氣象局地震測報中心主任郭鎧紋博士仍透過媒體發聲表示，目前全球已將近4年未出現規模8以上地震，分析歷年「地震規模8+週期」資料，認為現在處於「超級平靜期」，地震沒有那麼快會發生。但再長的平靜期總有一天會結束，「該來的還是會來」。他還提出，最近發生2起高緯度地震「不太妙」，可能在暗示活躍期的到來，民眾不可掉以輕心。

郭鎧紋在受訪時指出，過去全球發生規模8以上地震的間隔時間，大約以1年半左右為週期。但從2021年8月12日至2025年7月19日為止，已經有1437天沒有發生規模8以上的地震，還只差41天就會超越紀錄中第5長的規模8以上地震週期（1934年1月15日到1938年2月1日）。

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不過郭鎧紋同時也提出，只要時隔超過1年半，間距有時候就會拉得非常長，「讓你等到好像天荒地老」，因此雖然目前已經4年左右沒發生地震，但他仍傾向於目前處於「超級平靜期」，地震沒有那麼快會發生。他還指出，歷史上間隔最長的規模8地震週期是2753天，約7年半之久，但即便如此，再長的平靜期總有一天會結束，「該來的還是會來。」

郭鎧紋提到，自1900年迄今，全球共有1566起規模7以上地震，其中規模8地震發生99起，占6.32%。在過往資料中，任一規模7地震後「發生規模8以上地震」機率約為6.32%。另外，規模8以上地震發生的前7天內「發生規模7以上地震」的機率則有30.3%。要是再把時間推長到14天，機率則有升高到65％左右。因此他提出在某處發生規模達到7的地震以後，接下來的數週時間就會進入「震動模式」。而最近一次規模7以上地震，發生於7月17日的美國阿拉斯加州近海，因此震後7天內都應注意防範規模8以上地震。

郭鎧紋還指出，若把整個地球依「緯度」分成三區，北區就是北緯30度到北緯90度，中區是從北緯30度到南緯30度跨過赤道部位，南區則是南緯30度到南緯90度。「北緯30度是很神秘的一條線，大陸長江流域就是北緯30度，金字塔人面獅身像也是望著北緯30度，中美洲的一些金字塔也都剛好在北緯30度上面。」

郭鎧紋列舉自1900年後發生的規模前8名大地震，規模最小8.7、最大9.5，其中有6個規模8.7以上大地震都發生在北緯30度以北，或南緯30度以南區域；而根據規模8以上地震數據，北緯30度以北有30個、南緯30度以南14個，共釋放31萬2781顆原子彈能量，數量不到一半，但釋放的能量卻占約7成。因此他總結：「越往南北極，地震規模越大。」

郭鎧紋又提到，近期介於南美洲與南極洲之間的德雷克海峽（Drake Passage）在5月2日上午曾發生規模7.4地震。7月17日凌晨，美國阿拉斯加州近海又發生規模7.3強震。他對此示警說：「高緯度地震不太妙！有點在釋放能量，暗示可能要進入活躍期。」

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