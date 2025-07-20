花540元買萬巒豬腳！妹子打開嚇壞　網見畫面也傻眼：以為吃剩的

▲女網友貼出照片，不少網友傻眼，紛紛詢問是不是別人吃剩的。（圖／翻攝自臉書「爆料公社公開版」）

圖文／CTWANT

屏東萬巒豬腳是當地著名名產之一，吸引許多遊客與老饕前往朝聖購買。不過近日卻有女網友在臉書社團「爆料公社公開版」發文抱怨，表示自己花了540元購買知名萬巒豬腳店的大份豬腳，回家一打開卻驚見「幾乎都是骨頭」，引發網友熱烈討論。

該名女網友指出，事發在17日下午，她因為懶得排隊挑選，決定直接購買現成的豬腳，並由店家分配內容。沒想到回家後打開餐點一看，竟發現整袋幾乎全是骨頭，肉量極少，讓她直呼「超衰」，並附上照片佐證。

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▲原PO貼出幾乎都是骨頭的照片。（圖／取自爆料公社公開版）

從原PO提供的照片可見，碗內的豬腳幾乎都是骨頭，只夾雜少量肉塊，令不少網友看了也傻眼，紛紛留言表示：「這真的不是吃剩的嗎」、「笑死，我以為是吃完剩下的骨頭」、「買骨頭送肉嗎？」

也有網友指出，「我妹上週也有買，吃不到幾塊肉，要五百多元，越來越貴」、「這家我20年沒去買了，越來越貴還縮水」、「萬巒豬腳一律買整隻才不會有爭議」。

針對網友的質疑，根據《中視新聞》報導指出，該豬腳店家回應表示，他們一貫以固定比例分配整份豬腳內容，包括腳蹄、大腿、肉與骨頭。由於當事人並未向店家直接反映，因此店方無法確認事件的實際情況。

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