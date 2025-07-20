「能者多勞」很情勒？他揭現實面：當主管秒變幫兇　網點頭猛擺爛

▲原PO認為「能者多勞」是不得不面對的現實。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

「當主管後我也變能者多勞幫兇。」1名男網友透露，大家都說「能者多勞」這句話很情勒，但自己當了主管才知道，這是不得不面對的現實，如果手底下的每個人能力素質都差不多，當然可以平均分配工作量，現實是高層錄用的新人能力很大，他為了工作不出包，只能把工作量交給能力較強的同事。

原PO在Dcard以「當主管後我也變能者多勞幫兇」為題發文，表示大家都說「能者多勞」這句話很情勒，直到自己當了主管才知道，這是不得不面對的現實，「理想狀態下，如果我手底下的每個人能力素質都差不多，那我當然會想要平均分配工作量。但問題是更大的主管，面試進來的新人能力素質也不是自己可以控制的。」

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原PO提到，有的新人能力好、學習積極，很快就能分攤大家的工作，有的新人聰明才智比較低就算了，學習積極度還很差，「那我為了工作不出包，當然會把工作量交給能力好的同事。能力不好的同事，我又沒有權力開除，我也沒有權限幫能力好的同事提報加薪。結果，我就只能變成『能者多勞』的幫兇。」

貼文引發討論，不少過來人留言「如果一直能者多勞，你很快就會只剩下能力不好的下屬了，因為心裡一定會不平衡！我就是一直被強塞工作的那種」、「所以我要慢慢往能力差靠近了，能拖就拖，能擺爛就擺爛，反正不怕裁員」、「前一間國營事業主管塞很多工作給我，但薪水沒辦法動。同事年資深薪水比我多很多，但什麼都問我，之後一直被塞工作太不爽就離職了」。

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