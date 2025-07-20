麥當勞驚現寶藏包！誠實員工拾金不昧　助導遊找回「人生資產」

▲台中麥當勞員工拾獲神秘銀色文件袋，立即送往派出所。（圖／翻攝畫面）

圖文／CTWANT

台中市西區台灣大道二段一家麥當勞餐廳，近日發生一件令人動容的拾金不昧事件！一名蕭姓員工在用餐區發現一只外觀普通但沉重鼓脹的銀色文件袋，內心不敢大意，便立即將袋子送交附近的公益派出所，警方打開袋子後驚訝地發現，裡面不僅有大量現金，還藏有護照及多本重要證件，初估總價值超過新台幣30萬元。

第一警分局公益所在2日上午9時許獲報，西區台灣大道二段一間麥當勞，員工拾獲一個不起眼的銀色文件袋，警方仔細清點袋內財物，發現內容物豐富且價值不菲，包括1本護照、3本存摺、5張銀行卡、1張會員卡，以及近150張來自世界各地的鈔票，這些鈔票的面額分別是新台幣46,355元、美元2,078元、歐元5,020元、日圓95,000元、港幣500元與人民幣620元，經過警方調查及比對證件，成功聯繫到失主，1位陳姓資深導遊。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳女士當天正帶團至中部地區觀光，早晨在麥當勞用餐時不慎遺落了裝有寶貴財物的文件袋，接獲警方通知後，她情緒激動甚至幾近落淚，感謝員工拾金不昧，隨即趕到派出所領回失物。她感慨表示，這不僅是金錢的損失，更是她整個人生的重要資產，強調這名麥當勞員工選擇誠實與正直的行為讓其非常感動，也重新感受到人情的溫暖。

警方對這名蕭姓員工的誠信行為予以公開表揚，讚揚其展現了市民的高尚品格與社會正能量，也提醒民眾在外用餐或旅途中，要特別留意隨身物品防止遺失。

延伸閱讀

▸ 34歲科技業男被資遣「嘆好迷惘」 全場見1數字：先出國玩再說

▸ 女大生筆電被偷 開定位追到228公園嫌嗆：我爸是警察

▸ 原始連結