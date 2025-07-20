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名醫「小跑過斑馬線」仍被輾斃！路權團體實勘：綠燈秒數不合理

▲▼ 。（圖／）

▲乳房外科主任周佳正走在斑馬線，遭欣欣客運公車撞擊身亡。（圖／警方提供）

圖文／CTWANT

國內乳癌權威、衛福部桃園醫院外科部主任周佳正醫師，於19日上午在台北市總統官邸旁的路口，不幸遭公車撞擊，送醫搶救後宣告不治。而這起死亡車禍不僅震驚醫界，也再度點燃社會對於行人路權議題的怒火，經路權團體勘查發現，該路口行穿線長達75公尺，依成人自然步伐，全程需60至65秒通過，但綠燈僅給69秒，批評極不合理。

路權團體實勘「75公尺路口綠燈僅69秒」。（圖／翻攝自臉書＠VisionZeroTW）

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▲路權團體勘查發現，周佳正遭輾斃的行穿線75公尺，綠燈僅給69秒。（圖／翻攝自臉書＠VisionZeroTW）

周佳正醫師行於總統官邸附近斑馬線上，看到公車後加速通過，卻遭準備左轉的欣欣客運公車撞上，送醫後不治。這起悲劇讓路權團體「還路於民」發聲痛批，台灣交通長期以來為「以車為尊」的道路環境，對行人構成威脅的隨機殺人現場，造成無數交通死傷。

「還路於民」指出，這並非單純的個案或意外，而是制度性的人禍和系統性的暴力。聲明指出，早在9年前，美國神經科學教授布里吉曼（Bruce Bridgeman）受邀來台演講時，同樣在台北市遭公車撞死。如今，國內乳癌權威命喪輪下，每一次交通傷亡數字都代表著一個家庭的破碎與國家人才的斷層。

「還路於民」實地勘查事發現場後發現，該路口的行人穿越道長達75公尺，卻未設置任何庇護島。以成人正常步行速度估算，走完全程約需60至65秒，但號誌的綠燈時間僅有69秒，對於長者或行動不便者而言，如同「賽跑求生」。

針對交通部長陳世凱日前曾發言表示：「行人慢慢走不OK」，「還路於民」強調，交通部長應為失言公開道歉，一個對行人友善的社會，應該宣導行人穿越道路時，不要加快腳步，而是讓行人以自然舒服速度行走；交通部也需積極宣導「道路上最脆弱的用路人需有最優先通行權」且「能造成越大殺傷力的用路人，需負起更大的責任，來保護其他用路人。」

為避免憾事重演，「還路於民」提出三點呼籲。首先，台北市政府應立即改善該路口，將過長的行人穿越道分段，並增設各段行穿道照明，搭配人車分離的時相號誌，確保人走車不走、車走人不走。

其次，應全面強制所有公車加裝盲點偵測及自動緊急煞車等行人防撞系統。最後，他們也建議修正《道路交通安全規則》第134條行人穿越道路規定，刪除其中要求行人「迅速」通行的字眼，還給行人以從容、安全步行的權利。

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