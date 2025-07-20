注意！中部明日起多地區停水　影響範圍、注意事項一次看

▲中部地區域將停水。（示意圖／Photo AC）

圖文／CTWANT

家中水桶還沒儲水的民眾，可得把握今（20）日了！台灣自來水公司宣布，為配合破管搶修、台中市政府辦理管線遷移等多項工程，中部地區包含台中市、南投縣、彰化縣等部分地區將從明（21）日起陸續實施停水，時間7到8小時不等，最久長達5日。台水公司呼籲受影響的住戶及商家務必提早儲水備用，以免對日常生活造成衝擊。

●台中市停水範圍與時間

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時間：7月21日（週一）上午8時至下午4時，共計8小時。

影響路段：大安區／中山北路、北汕路、南北七路、南北九路、南北八路、大安港路、東西七路二段、東西五路二段、東西六路二段、東西四路二段、西部濱海快速公路。

時間：7月22日（週二）上午8時至下午4時，共計8小時。

影響路段：大安區／中山北路、南北七路、南北九路、南北八路、大安港路、東西五路二段、東西六路二段、東西四路二段、西部濱海快速公路。

●南投縣停水範圍與時間

時間：7月21日（週一）下午1時至晚間8時，共計7小時。

影響路段：水里鄉／中富街、中山路一段、中山路二段、中正路、名水路一段、城安街、城樂街、城福街、太平街、市場街、新城路、民富街、民族路、民權路、民生路、水里一路、水里路、水雲路、農富路、金城路。

●彰化縣停水範圍與時間

時間：7月21日（週一）至25日（週五）每日上午9時至下午4時，每日7小時。

影響路段：彰化市南郭路一段。

台水公司提醒，為避免用水不便，台水公司建議民眾在停水開始的前6小時就完成儲水，切勿集中在停水前才大量取水，以免造成管線末端用戶因水壓驟降而無水可用。停水期間，務必關閉抽水馬達的電源，慎防火警；若馬達持續空轉，不僅可能因高溫損壞，更有引發火災的風險。

此外，台水公司指出，關閉馬達也能避免恢復供水時，管線產生負壓吸入污水，進而危害用水衛生。剛復水時，建議民眾可將家中全部水閥稍微打開，以利管線內的空氣排出，有助於加速恢復正常供水；部分地勢較高或管線末端的用戶，可能會因水壓較低而延遲供水，屬於正常現象。

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