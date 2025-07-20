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乳癌名醫命喪公車輪下　網曝他「看診1暖舉」：就怕患者白跑

部立桃園醫院乳房外科主任周佳正行經台北市愛國西路行人穿越道時，遭未禮讓行人的公車撞上。（圖／警方提供）

▲乳癌權威周佳正車禍殞命。（圖／警方提供）

圖文／CTWANT

部立桃園醫院乳房外科主任周佳正於19日上午北上參加醫療會議，卻在行經台北市愛國西路行人穿越道時，遭未禮讓行人的公車撞上，送醫搶救後仍宣告不治，享壽60歲。這場意外震驚醫界，也讓無數病患與同仁悲痛不已。就有患者透露，周醫師的門診常常爆滿，但只要病人到現場排隊一律加號，就怕患者白跑。

周佳正在部桃的同事昨天在Threads發文表示，雖然周主任專攻乳癌，但對處理一般外科手術也十分嫻熟，包括缺血性腸炎、腸穿孔等病例，常常在關鍵時刻由他接手或協調處理，即便在深夜或非值班時段，對方也總是義不容辭，「乳癌的病人有任何問題需要住院，都二話不說同意收、不推托，是一個認真負責的老好人」。

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同事提到，對急診醫療團隊而言，周佳正更是友善且值得信賴的外科夥伴，如今因交通事故驟然離世，讓人深感不捨。另外，也有患者留言透露，周醫師的門診常常從早看到晚，「不會因為時間晚了，就隨便看看，每每門診早就滿號，但只要是病人來到醫院看他的門診，一律加號，就怕病人白跑，知道患者的憂慮」。

針對這起事故，警方說明，60歲李姓司機19日08時44分許駕駛大客車，由北市中正區羅斯福路一段往北，左轉愛國西路往西時，前車頭碰撞於西側行人穿越道上步行之周姓行人；周姓行人送臺大醫院救治，因傷重不治死亡。另李姓客運司機經酒精測試為0，無酒駕情事。

北市中正第一警分局呼籲，駕駛車輛應遵守交通安全規則，行經行人穿越道前，應注意行人穿越道上有無行人，並確實停讓行人優先通行，以維交通安全。

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