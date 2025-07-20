乳癌名醫命喪公車輪下　網曝他「看診1暖舉」：就怕患者白跑

▲乳癌權威周佳正車禍殞命。（圖／警方提供）

圖文／CTWANT

部立桃園醫院乳房外科主任周佳正於19日上午北上參加醫療會議，卻在行經台北市愛國西路行人穿越道時，遭未禮讓行人的公車撞上，送醫搶救後仍宣告不治，享壽60歲。這場意外震驚醫界，也讓無數病患與同仁悲痛不已。就有患者透露，周醫師的門診常常爆滿，但只要病人到現場排隊一律加號，就怕患者白跑。

周佳正在部桃的同事昨天在Threads發文表示，雖然周主任專攻乳癌，但對處理一般外科手術也十分嫻熟，包括缺血性腸炎、腸穿孔等病例，常常在關鍵時刻由他接手或協調處理，即便在深夜或非值班時段，對方也總是義不容辭，「乳癌的病人有任何問題需要住院，都二話不說同意收、不推托，是一個認真負責的老好人」。

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同事提到，對急診醫療團隊而言，周佳正更是友善且值得信賴的外科夥伴，如今因交通事故驟然離世，讓人深感不捨。另外，也有患者留言透露，周醫師的門診常常從早看到晚，「不會因為時間晚了，就隨便看看，每每門診早就滿號，但只要是病人來到醫院看他的門診，一律加號，就怕病人白跑，知道患者的憂慮」。

針對這起事故，警方說明，60歲李姓司機19日08時44分許駕駛大客車，由北市中正區羅斯福路一段往北，左轉愛國西路往西時，前車頭碰撞於西側行人穿越道上步行之周姓行人；周姓行人送臺大醫院救治，因傷重不治死亡。另李姓客運司機經酒精測試為0，無酒駕情事。

北市中正第一警分局呼籲，駕駛車輛應遵守交通安全規則，行經行人穿越道前，應注意行人穿越道上有無行人，並確實停讓行人優先通行，以維交通安全。

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