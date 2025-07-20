總統辦公室主任、發言人穿軍服掀討論　總統府：配合演訓無違法

▲總統賴清德與陪同視導幕僚團隊，都穿著迷彩軍服。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

漢光41號演習落幕，不過有媒體報導，總統辦公室主任陳羿伶在個人臉書上傳穿著迷彩軍服的照片；另外，總統府發言人郭雅慧也同樣穿著軍服隨行總統視導行程。對此，郭雅慧表示，總統賴清德視導重大國防演訓行程如漢光演習等，相關幕僚團員是依國防部就演訓需要，配合參演部隊訊跡管理，於出席演訓期間穿著迷彩服，悉為尊重專業及作業慣例，並無違反規定或違法問題。

陳羿伶近日在個人社群媒體上貼出一張軍服照片表示，打掉重練，一步步推進，雖然困難重重，在每次內部會議都能感受到總統守護國家的強大決心，同時標記「紀念第一次著軍服，漢光的臂章很美」。另外，有媒體也注意到，郭雅慧也身穿迷彩服出席視導行程。

不過，外界有部分聲音認為，文職幕僚穿軍服，可能已經牴觸了陸海空軍刑法的規定。對此，郭雅慧回應，總統賴清德與陪同出席團隊皆是參與演訓人員的一部分，演訓中或著迷彩服、抗彈背心、頭盔或軍帽等，一切皆配合演訓規劃與軍方安排，相關人員遵守演訓及營區相關規定，無所謂違法違規問題。

事實上，文職幕僚或官員穿著軍服確實有前例可循。在2020年，時任總統府發言人的張惇涵陪同時任總統蔡英文視導「漢光38號」演習時，也是身穿迷彩軍服；時序再往前推，在2015年時任總統馬英九前去視導「國家政軍指揮中心」，也就是圓山指揮所，了解「政軍兵推」的實況，除了馬英九外，時任行政院長毛治國等官員，也都穿上當時新式的迷彩服。