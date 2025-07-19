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YouBike「能否騎上人行道？」　警政署解答：騎錯最高罰1200

YouBike能不能騎人行道？　警政署釋疑開放條件：騎錯最高噴1200元

圖文／鏡週刊

YouBike 公共自行車在台灣推行超過 16 年，服務範圍包含台北、新北及南高屏等11個縣市，已成為許多民眾通勤或休閒的交通工具。然而，由於部分地區自行車道規劃不完善，導致人行道上時常出現人車爭道的情況。近日，臉書粉專「巴黎不打烊」發文提問「腳踏車到底能不能騎上人行道？」引發熱議。

臉書粉專「巴黎不打烊」發文指出，她初次體驗騎YouBike 2.0E電輔車，沒想到短短5分鐘就因不堪車流壓力，且頻繁被後方車輛按喇叭而感到恐懼，最終選擇騎上人行道。一開始她對騎上人行道感到一絲羞愧，但腦中突然浮現之前外國騎士在人行道上鳴鈴示意行人閃避的情景，讓她決定將心中的疑問拋出：「腳踏車到底能不能騎人行道？」

貼文一出，引發網友熱議，部分網友強調行人優先，「騎人行道但不按鈴+1行人優先，但真的不要騎車道，自己的安全也重要」「騎人行道，不按鈴，人多就用牽的」；有人則提及行人常佔用自行車道，「我不喜歡騎人行道的自行車道，因為行人都愛走在上面，很討厭」；更有人討厭騎乘人車共用的人行道，分享自己判斷是否騎行的準則，「行人和腳踏車共用的人行道會有這樣標示，找不到這樣標示或目視寬度少於5塊方磚的會避免騎上去」；但也有網友則強調騎行禮儀，「照騎，但是人行道，單車沒資格按鈴」。

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事實上，警政署曾針對自行車是否能騎乘於騎樓或人行道做出解釋，依據《道路交通管理處罰條例》及相關法規，人行道原則上專供行人通行。只有在不影響行人通行且行車安全無虞的情況下，主管機關才能在人行道上設置標誌或標線，開放行人與自行車共用，且仍應以行人通行為優先。因此，若自行車騎士違規騎乘於騎樓或未開放的人行道，將可能面臨新台幣300元至1200元的罰鍰。


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