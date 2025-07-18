　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

向外媒說明賴17條　蕭美琴：因應中共軍演、滲透台灣社會

▲▼副總統蕭美琴。（圖／總統府提供）

▲副總統蕭美琴出席與外媒記者對談活動。（圖／總統府提供）

記者陳家祥／台北報導

副總統蕭美琴今（18日）下午出席台灣外國記者會對談活動，分享台灣在全球動盪局勢中的政府治理與各項優先政策。談及兩岸議題時，蕭美琴說，軍事恫嚇只會適得其反，剝奪兩岸人民追求成長與繁榮的機會；遺憾的是，除了解放軍的軍事演習外，中共也積極滲透、破壞與分化台灣社會，因此賴總統提出了17項因應策略。

蕭美琴今出席台灣外國記者會（Taiwan Foreign Correspondents' Club）「與蕭美琴副總統對話」活動。她談到，政府有很多工作要做，首先是強化國防及全社會韌性，過去2週大家都見證了同步進行的城鎮韌性演習與漢光41號演習，也注意到政府在國防戰略上進行以軍事現代化及全社會韌性為基礎的改革與整合。

蕭美琴說，台灣的軍事改革著重於打造具實力、可信賴並能迅速應對威脅的部隊。這不僅意味著投資硬體裝備，更包括作戰準則、戰備狀況以及人力素質的提升。

蕭美琴指出，政府已將國防預算提升至歷史新高，重點包括不對稱作戰能力、聯合作戰與兵力整合、後備部隊的現代化、恢復義務役並強化訓練及   投資本土國防產業。

「然而，現代安全威脅不僅限於戰場。」蕭美琴說，台灣正面臨多面向的挑戰，包括網路攻擊、假訊息、供應鏈中斷與經濟脅迫。因此，總統賴清德所領導的政府正致力於建構「全社會防衛韌性」體系。

▲▼副總統蕭美琴。（圖／總統府提供）

蕭美琴說，政府透過多種整合方式來推動此一目標，包括民防訓練、關鍵基礎設施保護、戰略物資儲備、通訊韌性、避難設施、金融韌性、網路安全等各面向。該目標是在強化社會團結、準備和韌性，不僅著重在嚇阻威脅，也強化應對頻繁天然災害對社會造成損害的能力。

談及「兩岸政策」，蕭美琴指出，政府堅持以有原則與負責任的態度來處理兩岸關係。賴總統已多次重申我國政府致力維護台海和平與穩定的承諾，「台灣人民愛好和平，是世界上最友善、最慷慨的民族之一，不尋求衝突，也不會挑釁對抗」。

蕭美琴說，正如賴總統在就職演說所提，已呼籲中華人民共和國在對等與尊嚴重的基礎上，與台灣民選政府展開對話。數十年來，台灣人民與企業為中國的成長與繁榮做出貢獻，而這一切只有在和平穩定的環境下才有可能實現，「軍事恫嚇只會適得其反，剝奪兩岸人民追求成長與繁榮的機會」。

蕭美琴表示，遺憾的是，除了解放軍的軍事演習外，也觀察到中共積極滲透、破壞與分化我方社會的行動急遽增加。

蕭美琴說，為了捍衛我國民主與社會凝聚力，總統針對中共運用混合手段企圖削弱我國並破壞現狀的行徑，提出了17項因應策略，「捍衛穩定的現狀是我們的選擇，不是因為比較容易，而是這樣才是負責任並符合區域利益」。

▲▼副總統蕭美琴。（圖／總統府提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
583 2 3975 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
青龍／李光洙奪男配角獎　上台哽咽了！
LIVE／薇帕颱風影響最劇時刻曝！　氣象署最新說明
傳奇歌后病逝！「月初才進加護病房」
快訊／新北奪命追撞！妻親眼見夫滿頭鮮血亡
店家看板宣傳「726不同意不用投票」　市議員：一定提告

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

綠委手舉支持《虐殺兒童罪》卻投不贊成　郭昱晴解釋原因又舉例

店家看板宣傳「726不同意不用投票」　市議員喊已觸法：一定提告

質疑徐巧芯羞辱民團不見反省　許淑華：松信居民值得更好的民代

向外媒說明賴17條　蕭美琴：因應中共軍演、滲透台灣社會

台美關稅持續磋商　蕭美琴：談判團隊日以繼夜爭取互惠關稅

側翼拿「表決圖」稱民進黨反對虐童最重死刑　他秀完整表決過程打臉

立院三讀「虐殺嬰幼兒」可判死　藍委：剴剴可以安心睡了

一一回擊罷團「不適任事證」　羅智強嗆：理由寫好一點、實在一點

選區調整！竹北市拆2選區　彰化、雲林、基隆、竹市增原住民議員選區

曹興誠稱職棒有打假球的、比正規的更認真　粉專轟：一句話激怒球迷

【防空警報響起】地瓜還在烤...但老闆已經跑去趴地抱頭避難了XDD

【案情反轉】隔壁狂敲吵鬧！報警發現竟是鄰居求救訊號

【嘴硬的阿嬤】說不帶孫，結果嬰兒一出生她就投降了XD

【讓個車位遇到偶像】球迷停車場遇到王建民！超炸新髮型曝光XD

【女足抽血案】不希望抹滅周台英國腳傳奇！簡奇陞：若道歉我們絕對接受

賴清德當蔣萬安面喊「中華民國派反共！台派護台」

【真．男上加男】怕被抓疊坐副駕！連撞6車 酒測結果讓人吐血XDDD

趙露思愛犬直播失控狂吠　她冷靜訓話「手動閉麥」

【演習還逗留！】男無視演習街上逗留　勸導不聽遭警帶走

我把拔誰都不能欺負！#騙人生女兒

綠委手舉支持《虐殺兒童罪》卻投不贊成　郭昱晴解釋原因又舉例

店家看板宣傳「726不同意不用投票」　市議員喊已觸法：一定提告

質疑徐巧芯羞辱民團不見反省　許淑華：松信居民值得更好的民代

向外媒說明賴17條　蕭美琴：因應中共軍演、滲透台灣社會

台美關稅持續磋商　蕭美琴：談判團隊日以繼夜爭取互惠關稅

側翼拿「表決圖」稱民進黨反對虐童最重死刑　他秀完整表決過程打臉

立院三讀「虐殺嬰幼兒」可判死　藍委：剴剴可以安心睡了

一一回擊罷團「不適任事證」　羅智強嗆：理由寫好一點、實在一點

選區調整！竹北市拆2選區　彰化、雲林、基隆、竹市增原住民議員選區

曹興誠稱職棒有打假球的、比正規的更認真　粉專轟：一句話激怒球迷

《苦盡》媽媽得獎了！廉惠蘭致謝父母淚喊：現實中，我更像金明⋯

2025安聯小小世界盃　全國1204隊天母爭金

毛孔粗大分3種　先搞清楚才護膚效果更加乘

快訊／跆拳道品勢連奪2面獎牌！中華男團摘下世大運銅牌

大宇資訊斥資15.36億元　取得光罩兩成股權

青龍系列獎／李光洙奪獎男配角獎哽咽了！「今早都敬秀夢到我⋯」

向海致敬！海洋教師研習營金門登場　海巡攜手推動教育扎根

江老師解放比基尼「自信曬出妊娠紋」！　甩自卑：每個痕跡都有故事

青龍／聽錯得獎人！《苦盡》男星李濬榮衝上台糗了　高EQ化解尷尬

直擊／頑童MJ116睽違7年開唱　瘦子見台下一狀況不忍了：第一次來嗎

大元買龍蛋跟鼓鼓借錢　他的錢可以是我的錢XD

政治熱門新聞

快訊／「剴剴條款」通過！虐殺7歲以下童可判死　邱議瑩二讀投同意

31：0！羅明才、顏寬恒等5藍委罷免案　補件全過關823投票

「剴剴條款」二讀投下同意　邱議瑩發聲明回應了

罷團：中共會把台灣男人送去俄烏、女人成器官庫　大罷免是唯一生路

快訊／網傳確定不普發一萬　綠黨團否認：行政院尚未決定發不發

沒錢普發1萬？卓榮泰臉書遭洗版

曹興誠稱職棒有打假球的、比正規的更認真　粉專轟：一句話激怒球迷

王義川又翻車！公報夾反罷文宣「時間軸」曝光

普發現金要舉債千億　卓榮泰3張圖解釋

馬上踩紅線！張啓楷節目大談民調　吳崢已檢舉：最重罰2百萬

快訊／跟大象斑馬說掰掰！　趙少康為了羅智強放棄東非動物大遷徙

顏清標父親辭世！顏寬恒發文緬懷阿公

朝野共識虐童致死「判死刑」　「剴剴條款」1爭議條文陷分歧

「2008投馬英九！我是藍的！」　曹興誠：賴清德有辦法指揮我嗎？

更多熱門

相關新聞

台美關稅持續磋商　蕭美琴：談判團隊日以繼夜爭取互惠關稅

台美關稅持續磋商　蕭美琴：談判團隊日以繼夜爭取互惠關稅

副總統蕭美琴今（18日）下午出席台灣外國記者會對談活動，分享台灣在全球動盪局勢中的政府治理與各項優先政策。蕭美琴強調，政府會在以維護全球夥伴關係與區域穩定的基礎上，打造安全、民主、創新且包容的台灣。她談到，談判團隊正與美方日以繼夜努力，爭取達成互惠關稅協議，致力實現貿易平衡，同時進一步深化投資、科技及其他領域的雙邊合作。

狂男call 110嗆「開車衝撞總統府」...下場出爐

狂男call 110嗆「開車衝撞總統府」...下場出爐

蕭美琴提中國軍事威脅 陸外交部：和平最大威脅是台獨和背後勢力

蕭美琴提中國軍事威脅 陸外交部：和平最大威脅是台獨和背後勢力

潘孟安率大法官被提名人拜會綠黨團　盼獲51位立委共同支持

潘孟安率大法官被提名人拜會綠黨團　盼獲51位立委共同支持

總統府：賴清德團結十講「第五講若確定」　會公布且邀媒體＋直播

總統府：賴清德團結十講「第五講若確定」　會公布且邀媒體＋直播

關鍵字：

蕭美琴總統府

讀者迴響

熱門新聞

Coldplay抓姦「300億CEO偷吃HR」　旁邊尷尬女子也有事

台網美馬國被逼陪酒！黑警勒索完：我去洗澡準備

Coldplay演唱會意外成抓姦現場

陳艾琳花店被爆「資遣懷孕員工」！

夏日1神器在蝦皮賣是違規　13賣家被罰了

台東大哥當面讚「妳好像李多慧」！

阿滴陷憂鬱2度試圖輕生

薇帕不會撲台！天氣粉專曝「有1壞消息」

2大助威準薇帕長超胖　3天雨量驚人

Coldplay演唱會變抓姦！已婚CEO被爆性格惡毒　小三被起底

賓士2女演習停市高開心擺拍　警出手最高開罰33.6萬

快訊／薇帕颱風路徑往北偏　氣象署11:30發海警

關聖帝君生日到了！專家警告「6類人」別拜

即／高雄死亡車禍！男騎士遭大貨車輾斃

快訊／輕颱「薇帕」凌晨生成！　最新路徑曝光

更多

最夯影音

更多

【防空警報響起】地瓜還在烤...但老闆已經跑去趴地抱頭避難了XDD

【案情反轉】隔壁狂敲吵鬧！報警發現竟是鄰居求救訊號

【嘴硬的阿嬤】說不帶孫，結果嬰兒一出生她就投降了XD

【讓個車位遇到偶像】球迷停車場遇到王建民！超炸新髮型曝光XD

【女足抽血案】不希望抹滅周台英國腳傳奇！簡奇陞：若道歉我們絕對接受

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

美廉社高CP值料理包

美廉社高CP值料理包

「文里補習班」開課啦！開箱5樣美廉社獨家商品，一起來看看味道如何！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面