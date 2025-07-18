台美關稅持續磋商　蕭美琴：談判團隊日以繼夜爭取互惠關稅

▲副總統蕭美琴。（圖／總統府提供）



記者陳家祥／台北報導

副總統蕭美琴今（18日）下午出席台灣外國記者會對談活動，分享台灣在全球動盪局勢中的政府治理與各項優先政策。蕭美琴強調，政府會在以維護全球夥伴關係與區域穩定的基礎上，打造安全、民主、創新且包容的台灣。她談到，談判團隊正與美方日以繼夜努力，爭取達成互惠關稅協議，致力實現貿易平衡，同時進一步深化投資、科技及其他領域的雙邊合作。

蕭美琴以英文致詞，首先感謝台灣外國記者會舉辦一系列的對談活動，以增進對台灣社會觀點的理解。現今駐台外國記者人數大幅增加，也反映出國際社會對台灣的關注。

蕭美琴提到，台灣人民將領導國家的重任託付給總統與政府團隊迄今已一年多，這段時間並不容易。在這14個月裡，面對的是一個較以往更緊密連結，卻也更具不確定性與動盪的世界。她說，儘管面對這些挑戰，政府始終專注於實現承諾–以全球夥伴關係與區域穩定為基石，來打造一個安全、民主、創新且包容的台灣。

接著蕭美琴分享「在全球動盪局勢中的政府治理」，台灣並非處於真空的環境中，而是全球最活躍、競爭最激烈的地緣政治環境之一的核心地帶。面對中國在軍事、經濟、政治和心理的持續打壓，過去一年這些壓力有增無減，包括軍事威脅不斷升高、灰色地帶行動不曾間斷、以及經濟脅迫等。

談及「拓展國際夥伴關係與經貿韌性」，蕭美琴指出，台灣經濟與全球經濟高度連結與整合，是全球科技供應鏈的重要環節，同時也倚賴全球市場以持續成長與繁榮。

蕭美琴說，台灣持續與美國等志同道合的國家建立夥伴關係；談判團隊正與美方日以繼夜努力，爭取達成互惠關稅協議，致力實現貿易平衡，同時進一步深化投資、科技及其他領域的雙邊合作。

蕭美琴表示，我國已與歐洲及理念相近的民主國家擴大在貿易、綠色科技、半導體供應鏈、衛星與太空等領域的合作。近期與英國和加拿大簽署的協議，亦為推動後續合作奠定基礎，並在印太地區持續透過新南向政策推動投資、學術交流與區域整合。