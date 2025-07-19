童子賢任「重啟核三公投」正方辯護人　總統府：尊重各有立場

▲和碩科技董事長童子賢將擔任重啟核三公投正方辯護人。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

重啟核三公投將在8月23日投票，中選會預計舉辦5場電視發表會或辯論會，民眾黨找來與總統賴清德關係匪淺的和碩董事長童子賢，擔任正方辯護代表，由於童子賢身兼總統府氣候變遷對策委員會副召集人身份，因而掀起熱議。對此，總統府發言人郭雅慧今（19日）回應，氣候變遷對策委員會的成立初衷，就是傾聽多元意見進而凝聚社會共識，總統尊重民間成員對能源議題各有立場。

針對童子賢接受民眾黨主席黃國昌邀請，擔任重啟核三公投正方辯護代表一事，郭雅慧今提出三點說明，第一，總統府氣候變遷對策委員會的設立，集合產官學研等各方意見領袖，肩負社會參與平台、社會溝通橋梁及政策效能引擎三項任務，對於與會民間代表的多元立場，總統府表達充分尊重。

第二，郭雅慧說，賴總統面對核三議題，態度一如既往，政府會秉持「兩個必須、三個原則」審慎以對。兩個必須包括核安會必須依法訂定安全審查程序辦法、台電必須依照核安會所訂定辦法，進行自主安全檢查，評估有無重啟的安全條件，重啟的期程與成本效益。

三個原則是基於「核安無虞」、「核廢有解」、「社會共識」，以面對全球氣候變遷、地緣政治威脅、國際經貿體系重組等多重挑戰。

最後，郭雅慧表示，台灣社會對於能源議題的討論相當多元，盼藉由政府部門、民間企業與公民社會持續的良善理性討論，凝聚社會共識、尋求能源解方、落實政策執行，讓台灣社會持續確實邁向永續發展。