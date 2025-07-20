快訊／俄羅斯連12震　氣象署發布海嘯預警

▲中央氣象署發布海嘯威脅消息。（圖／氣象署）
生活中心／台北報導
俄羅斯堪察加半島外海今天下午接連發生多起地震，其中最強的一次地震規模達7.4。中央氣象署稍早針對太平洋地區發布海嘯威脅消息。
氣象署表示，接獲太平洋海嘯警報中心通報，2025年7月20日14時49分（台灣時間），俄羅斯堪察加半島東部外海發生規模7.4地震，震央位於東經160.5度、北緯52.5度。該中心研判可能在太平洋地區引發海嘯威脅，將嚴密監視海嘯後續影響，隨時提供最新資訊。
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▲中央氣象署發布海嘯威脅消息。（圖／氣象署）
生活中心／台北報導
俄羅斯堪察加半島外海今天下午接連發生多起地震，其中最強的一次地震規模達7.4。中央氣象署稍早針對太平洋地區發布海嘯威脅消息。
氣象署表示，接獲太平洋海嘯警報中心通報，2025年7月20日14時49分（台灣時間），俄羅斯堪察加半島東部外海發生規模7.4地震，震央位於東經160.5度、北緯52.5度。該中心研判可能在太平洋地區引發海嘯威脅，將嚴密監視海嘯後續影響，隨時提供最新資訊。
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