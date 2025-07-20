快訊／俄羅斯連12震　氣象署發布海嘯預警

俄羅斯堪察加半島外海20日下午接連發生多起地震，其中最強的一次地震規模達7.4（原為7.5，後下修）。對此，日本氣象廳也緊急針對北海道至沖繩的太平洋沿岸地區發布海嘯預報，提醒民眾注意部分海面波動，不過暫時不須擔心造成危害。