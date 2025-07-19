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薇帕遠離更強了「大豪雨續灌3地」　下周可能多個熱帶系統發展

▲▼薇帕颱風最新路徑。（圖／氣象署提供）

▲薇帕颱風最新路徑。（圖／氣象署提供）

記者李姿慧／台北報導

薇帕輕颱暴風圈離開台灣近海，強度更強了，氣象署今(19日)下午17時30分將解除海上颱風警報，不過後續降雨、強風和長浪威脅仍在，今晚花東和屏東山區有局部大豪雨，明天西半部降雨明顯。下周季風低壓區內將有1個或多個熱帶系統發展。

薇帕颱風下午17時的中心位置在鵝鑾鼻的西南西方約290公里之處，以每小時25轉22公里速度，向西北西轉西進行，近中心最大風速每秒30公尺，相當於11級風，瞬間最大陣風每秒38公尺，相當於13級風，七級風平均暴風半徑150公里。根據最新資料顯示，薇帕颱風過去3小時強度略為增強，對台灣海峽及巴士海峽威脅已解除。

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中央氣象署技正林秉煜表示，薇帕颱風向西移動，暴風圈脫離台灣近海警戒區，今下午17點半解除颱風警報，不過颱風雖逐漸遠離，但對台灣造成浪、風和降雨影響仍持續，要提高警覺。

颱風外圍環流挾帶豐沛水氣，今天東半部、恆春半島、屏東山區降雨最多，其中台東累積雨量已達473毫米，花蓮、屏東累積雨量也超過400毫米。

▲▼颱風動態和天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

林秉煜指出，颱風持續向西移動，外圍環流仍對東半部造成對流性降雨，雨勢今晚持續，氣象署已發布豪雨特報，花東和屏東山區有局部大豪雨，宜蘭山區、南投山區、高雄山區、恆春半島有局部豪雨。明天花東降雨將小一個等級，不過花東、恆春半島、南部山區仍有局部豪雨，其他地區明後天降雨情況比今天明顯，會有局部大雨。

下周受低壓帶影響，環境偏東風，東半部降雨機率依舊高，且比西半部明顯，有局部大雨機會，西半部天氣也不穩定。

林秉煜分析，下周在季風低壓區內，有一個或多個熱帶系統發展，不過位置、路徑等不確定仍高。

▲▼颱風動態和天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

此外，林秉煜提醒，下周將有年度大潮影響，滿潮前後西南沿海、東南沿海、東北沿海是大潮影響最明顯地區，南部沿海低窪地區要慎防海水倒灌、積淹水。

雖然颱風逐漸遠離，不過南部仍要嚴防大浪，3米以上大浪區域包括南部沿海、蘭嶼、綠島、澎湖南方、馬祖；今晚到明天南部、澎湖風力逐漸增強，北海岸、金馬風持續有較強風力。降雨部分，花東降雨明顯，未來南部、東半部仍有局部大雨或豪雨，且有連日降雨。

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