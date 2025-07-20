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川普想砍「馬斯克合約」下令徹查　白宮認了：離不開SpaceX

▲▼美國總統川普11日在馬斯克陪同下，買了一輛特斯拉Model S，展現對於盟友的支持。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普6月初公開放話，考慮終止馬斯克旗下公司的政府合約。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）6月初公開放話，考慮「終止」馬斯克（Elon Musk）旗下公司的政府合約。此話一出後，白宮立即著手盤點SpaceX與政府的所有合作內容，試圖找出能刪減的項目。結果發現，SpaceX的多數合約對國防部和NASA的任務來說都是關鍵，因此無法取消。

根據《華爾街日報》報導，多名知情人士透露，川普政府要求總務管理局（GSA）對SpaceX的合約進行全面檢視。GSA聯邦採購服務處長格魯恩鮑姆（Josh Gruenbaum）6月9日發出電子郵件，要求國防部填寫一份電子表格，列出所有現有的SpaceX合約與其他交易協議，並說這些資料將會提供給白宮。

格魯恩鮑姆也向NASA及其他將近5個聯邦機構提出了相同請求。這些被稱為「計分卡」的表格，除了記載SpaceX合約的金額外，也評估是否有其他競爭對手能更有效率地完成相同任務。

經過彙整，白宮及五角大廈官員認定，SpaceX的多數合約對國防部和NASA的任務來說都是關鍵，因此無法取消。不過，有知情人士透露，仍有部分SpaceX合約將持續接受檢視。

▲▼SpaceX獵鷹9號（Falcon 9）火箭。（圖／路透）

▲SpaceX獵鷹9號（Falcon 9）火箭。（圖／路透）

川普政府在想辦法減少與SpaceX合作的同時，也凸顯了各個聯邦機構對SpaceX高端技術的依賴。至少目前為止，許多火箭發射與低軌衛星服務都沒有其他選項可取代，這也讓SpaceX和馬斯克在太空領域握有巨大影響力。

其實政府多年來都知道這個現象，這次審查更顯示，政策制定者仍在努力面對這個狀況。不過，政府官員也因為SpaceX的技術與價格優勢，不斷擴大合作，同時也催促其他太空公司追趕腳步，設計新合約來激發競爭。

即便川普和馬斯克鬧翻，SpaceX今年還是接下更多政府任務，繼續執行重大計畫。

SpaceX今年4月拿下五角大廈一項備受矚目的國防合約，在總值59億美元（約新台幣1900億元）的新計畫中，奪下28次國家安全任務；5月再為美國太空軍（Space Force）發射升級版GPS衛星；NASA也預計本月底讓SpaceX執行國際太空站（International Space Station）新一批載人任務。

SpaceX的「獵鷹」（Falcon）系列火箭以可重複使用的推進器著稱，已成為美國政府太空任務的主力。SpaceX的「載人龍飛船」（Crew Dragon）目前是唯一獲得美國認證、能把人送到太空站又帶回地球的飛行器。

另外，SpaceX透過「星鏈」（Starlink）衛星，也持續為政府機構提供高速網路服務。SpaceX旗下的「Starshield」部門提供多項國安衛星功能，幾年前還拿下美國情報單位的一項重大機密合約，凸顯該公司在美國太空領域的重要性。

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