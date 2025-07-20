達美航空波音客機起飛「引擎起火」畫面曝光　緊急折返

❗️Boeing 787 Makes Emergency Landing in LA ???????? - Engine ON FIRE ????



Video claims to show a Delta Airlines flight bound for Atlanta on Friday making an emergency landing at LAX. The engine reportedly caught fire shortly after take-off.



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記者詹雅婷／綜合報導

美國達美航空（Delta Air Lines）一架波音767-400客機從洛杉磯起飛，但才剛升空不久就發生引擎起火的狀況，機組人員立即宣布進入緊急狀態，並折返洛杉磯國際機場。

NDTV等報導，這起事件發生在當地18日，這架客機原本預計飛往亞特蘭大，但才剛從洛杉磯機場起飛，左側引擎就起火，冒出火焰的景象也被拍攝下來。

機組人員隨即宣布進入緊急狀態並折返機場，空中交通管制部門從旁引導客機折返，並向地面單位發出警示消息。另據Flightradar24資料顯示，這架航班起初飛至太平洋上空，在盤旋之後折返，在這段期間機組人員完成檢查清單事項，為平安降落做足準備。

在整個過程當中，客機維持可控高度與速度，最終順利折返並降落機場，未造成人員傷亡，但起火原因仍待確認。達美航空發言人表示，客機起飛後不久便折返洛杉磯，原因是飛機左引擎出現問題。美國聯邦航空總署（FAA）已針對這起事件展開調查，已知這架客機機齡近25年。