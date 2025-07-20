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台灣也一樣？美前官員揭川普目標　南韓關稅最低15％起跳

▲美國總統川普。（圖／路透）

▲美國總統川普。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普本月7日公布首波「對等關稅」清單，日韓均面臨25％關稅。曾參與川普第一任期美韓貿易談判的前美國官員指出，川普以「解決貿易逆差」為核心目標，即使韓國積極談判，也難逃雙位數稅率，若達成協議，預估關稅可能落在15％至18％之間。

韓媒報導，美國前貿易代表署（USTR）助理日韓APEC代表比曼（Michael Beeman）17日在韓美經濟研究所（KEI）Podcast中表示，韓國與日本處境相似，若能談成協議，有望避開最高關稅。

比曼指出，川普致力於削減貿易逆差，作為其經濟政策遺產的一部分。他說，「就算韓國再怎麼努力，也難逃兩位數關稅；若達成川普認可的協議，稅率可能落在15％至18％之間。」

比曼表示，日、韓與歐盟可能適用一組平均稅率，約落在10％至20％區間。不過即使某些品項如汽車、鋼鐵可望爭取條件減免，整體稅負仍將偏高。

比曼認為，川普對待貿易是「零和博弈」，強調「全世界付出、美國接受」的態度。他直言，川普並不重視與各國的「整體關係」，這也解釋他為何在關稅政策上對所有國家一視同仁。

比曼並預測，部分國家如願意付出「極高代價」，仍有可能在特定品項取得減免。他以韓國汽車產業為例，指出可考慮實施自願出口限制（VER），以赴美設廠並輸往韓國的方式換取美方關稅讓步。

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