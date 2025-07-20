　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

中華郵政上半年虧293億元　慘遭「美元匯損」拖累

▲中華郵政股份有限公司,臺北金南郵局（圖／記者謝婷婷攝）

▲美元風暴衝擊匯損，中華郵政今年上半年虧損293億元。（圖／資料照片）

記者李姿慧／台北報導

中華郵政去年轉虧為盈，獲利26.53億元，今年上半年虧損推估已達293.69億元，主要是今(2025)年卻面臨歷史災難級別的美元風暴和匯損重大挑戰，中華郵政表示，因新台幣兌美元強升約9%，導致國外投資產生匯兌損失，將適時調整投資組合資產配置控管風險。

根據中華郵政官網公告，中華郵政截至今年第二季的本期損益為-293.69億元，相較於2024年同期的盈利49.65億元，今年同期虧損幅度高達-691.53%，顯示獲利出現惡化。

[廣告]請繼續往下閱讀...

由於美國總統川普祭出關稅貿易戰，掀起美元貶值風暴，美元匯率今年已慘跌逾8%，面臨史詩級災難，加上台幣巨幅升值，不僅國內金融和壽險公司在海外投資面臨嚴重衝擊，匯損壓力也成為中華郵政營運以來最嚴峻挑戰。

中華郵政公司說明，今年4月因美國川普總統宣布對各國加徵對等關稅，在市場預期匯率可能成為美台貿易談判籌碼心理下，帶動新台幣大幅走升，截至6月底止，新台幣兌美元較2024年底強升約9%，致國外投資部位產生匯兌損失，影響郵政公司上半年營運績效。

中華郵政表示，郵政公司將持續密切關注國際政經情勢發展，適時調整投資組合資產配置，以增裕投資收益並控管投資風險。

據了解，目前中華郵政公司虧損為依照現行匯率推估，不過實際虧損將於今年底12月31日依照當時匯率結算，如果美元持續反彈，虧損情況可能出現反轉。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
512 2 5951 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
李恕權表態726返台投票　漫畫家高妍：用自己力量去改變很多事
最狂空姐小三！與空少機上廁所激戰　正宮千英呎高空抓姦
陳佩琪籲大罷免投不同意　「否則綠共會把柯文哲關到死」
昏迷20年！沙國「沉睡王子」過世　得年36歲
哭著上廁所「每尿一滴都煎熬」！　徐凱希掛急診
奇蹟！只贏1場　世大運中華男排挺進8強

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

看台師大記者會被氣到！一票「狂翻陳忠慶白眼」：太不負責任

最狂空姐小三宣示主權！與空少機上廁所激戰　正宮千英呎高空抓姦

中華郵政上半年虧293億元　慘遭「美元匯損」拖累

女足的血抽到哪了？他曝「已經銷毀」　網見1比喻秒懂：答非所問啊

沒脆弱、崩潰遭評「不像受害者」！簡奇陞超霸氣：我才不要呢

牛富溫體牛員工打人「被洗一星評價」　業者發文道歉：已開除

越南下龍灣觀光船翻覆　觀光署：無台灣遊客

快訊／2縣市高溫警示　上看36度

麥當勞驚現寶藏包！誠實員工拾金不昧　助導遊找回「人生資產」

台師大記者會「自爆4荒唐事實」　她笑出來：確定要這樣辯駁嗎？

被讚「好像李多慧」：我就是！ 無奈「為什麼都說我長得像」XD

【拿牛肉乾餵牛？】牛群暴怒上腳伺候????

【豔遇來得猝不及防？】男騎士紅燈滑手機被3女警攔下　網笑：人生的高光時刻

蔡依林真的來了！　LE SSERAFIM獻唱〈日不落〉

【命喪車輪！】總統官邸旁死亡車禍！　乳癌權威醫師北上開會被公車輾亡

周台英認找無執照學長抽血　談初心是讓女足隊員進步

【下面起火了！】國道驚見車子開到燒起來了還在開

【國道驚魂】遊覽車猛撞施工員！　擋風玻璃全碎40名旅客嚇傻

【終於道歉了】#女足抽血案 台師大校長吳正己 率教練周台英鞠躬道歉

【以為有狗在裡面‍】萌娃見路人推車頻上前檢查XD

看台師大記者會被氣到！一票「狂翻陳忠慶白眼」：太不負責任

最狂空姐小三宣示主權！與空少機上廁所激戰　正宮千英呎高空抓姦

中華郵政上半年虧293億元　慘遭「美元匯損」拖累

女足的血抽到哪了？他曝「已經銷毀」　網見1比喻秒懂：答非所問啊

沒脆弱、崩潰遭評「不像受害者」！簡奇陞超霸氣：我才不要呢

牛富溫體牛員工打人「被洗一星評價」　業者發文道歉：已開除

越南下龍灣觀光船翻覆　觀光署：無台灣遊客

快訊／2縣市高溫警示　上看36度

麥當勞驚現寶藏包！誠實員工拾金不昧　助導遊找回「人生資產」

台師大記者會「自爆4荒唐事實」　她笑出來：確定要這樣辯駁嗎？

達美航空波音客機起飛「引擎起火」畫面曝光　緊急折返

導演扯下毛巾撂話「怕了？」　鄭人碩親揭全裸演出內幕

TOYOTA、Lexus 12.3吋數位儀表召修！台灣逾6.4萬輛　CC、LM都在內

看台師大記者會被氣到！一票「狂翻陳忠慶白眼」：太不負責任

李恕權表態726返台投票　漫畫家高妍：用自己力量去改變很多事情

直攻敵營！白1600民進黨中央前辦造勢　黃國昌喊集結：反罷救柯P

高雄翁騎單車運動迷航　騎到屏東里港！警帶返所照料家屬感恩

最狂空姐小三宣示主權！與空少機上廁所激戰　正宮千英呎高空抓姦

國光女神「完事洗澡1舉動」嚇到男友！他驚罵：是母狗嗎 火大反擊

吃飯談政治突被牛富員工揍　議員怒：這是什麼城市？市長還在家？

【好霸氣】大姐買辣椒超阿莎力！毫不囉嗦爽快付款

生活熱門新聞

快訊／8級強風來了「全台下4天」　大雷雨轟1縣市

可能還有新颱風　今「雨最大」地區曝

水逆「錢來了」！　3星座、3生肖偏財旺

快訊／周台英先停聘再解聘　內幕曝光

「最美檢察官」不幹了！　揭人生新篇章：其實非常留戀不捨

薇帕遠離更強了「大豪雨續灌3地」　下周可能多個熱帶系統發展

快訊／4縣市豪大雨特報！　最新警戒區域曝

LINE「相簿新功能」上線了！　官方：用戶陸續開放

還有熱帶系統「最新模擬路徑」　侵襲機率曝

台師大女足「血液樣本」呢？他的答案網怒了

快訊／周台英道歉哽咽「教練對不起你們」

明午前4縣市達停班課標準　最新風雨預測出爐

花540元買萬巒豬腳！妹子打開嚇壞「都是骨頭」

聽說足球圈攻擊簡奇陞　她怒：換封殺你們

更多熱門

相關新聞

日政府警告日商　若陸攻台「撤離靠自己」

日政府警告日商　若陸攻台「撤離靠自己」

根據知情人士透露，日本政府近來私下向在台日商發出警告，一旦中國對台灣發動攻擊，若需要撤離人員與資產，「你們得靠自己。」

台灣也一樣？美前官員揭川普目標　南韓關稅最低15％起跳

台灣也一樣？美前官員揭川普目標　南韓關稅最低15％起跳

川普再掀關稅風暴　券商建議以防禦型股債配置

川普再掀關稅風暴　券商建議以防禦型股債配置

美對台關稅未明　藍白合推民間版衝擊影響評估

美對台關稅未明　藍白合推民間版衝擊影響評估

為淫魔富商震怒！川普提告美媒求償百億美元

為淫魔富商震怒！川普提告美媒求償百億美元

關鍵字：

中華郵政虧損美元匯損川普關稅投資

讀者迴響

熱門新聞

「最美重機女騎士」車禍死亡！享年35歲

Coldplay抓姦　CEO妻「社群刪光」假帳號瘋傳

越南下龍灣重大船難！已34人死亡

鄧佳華女友首現身談分手內幕出獄日曝光　

快訊／8級強風來了「全台下4天」　大雷雨轟1縣市

房客浴室落地窗前「全裸衝撞」看光光　台北喜瑞飯店決定改了

LE SSERAFIM九份逛街「竟遇到成員親媽」　櫻花嚇壞：喔，我媽欸？

越南下龍灣遊船翻！童困4hrs奇蹟生還

越南下龍灣翻船34人罹難！搜救畫面曝

越南觀光船翻覆37死　倖存女：救不出更多人

正妹招待所醉倒！遭脫衣性侵「拍私密照」

即／國5北向54公里火燒車駕駛慘死　全線封閉

可能還有新颱風　今「雨最大」地區曝

人妻尾牙完回家續攤遭性侵！變態廠商下場出爐

水逆「錢來了」！　3星座、3生肖偏財旺

更多

最夯影音

更多

被讚「好像李多慧」：我就是！ 無奈「為什麼都說我長得像」XD

【拿牛肉乾餵牛？】牛群暴怒上腳伺候????

【豔遇來得猝不及防？】男騎士紅燈滑手機被3女警攔下　網笑：人生的高光時刻

蔡依林真的來了！　LE SSERAFIM獻唱〈日不落〉

【命喪車輪！】總統官邸旁死亡車禍！　乳癌權威醫師北上開會被公車輾亡

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

美廉社高CP值料理包

美廉社高CP值料理包

「文里補習班」開課啦！開箱5樣美廉社獨家商品，一起來看看味道如何！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面