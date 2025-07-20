中華郵政上半年虧293億元　慘遭「美元匯損」拖累

▲美元風暴衝擊匯損，中華郵政今年上半年虧損293億元。（圖／資料照片）

記者李姿慧／台北報導

中華郵政去年轉虧為盈，獲利26.53億元，今年上半年虧損推估已達293.69億元，主要是今(2025)年卻面臨歷史災難級別的美元風暴和匯損重大挑戰，中華郵政表示，因新台幣兌美元強升約9%，導致國外投資產生匯兌損失，將適時調整投資組合資產配置控管風險。

根據中華郵政官網公告，中華郵政截至今年第二季的本期損益為-293.69億元，相較於2024年同期的盈利49.65億元，今年同期虧損幅度高達-691.53%，顯示獲利出現惡化。

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由於美國總統川普祭出關稅貿易戰，掀起美元貶值風暴，美元匯率今年已慘跌逾8%，面臨史詩級災難，加上台幣巨幅升值，不僅國內金融和壽險公司在海外投資面臨嚴重衝擊，匯損壓力也成為中華郵政營運以來最嚴峻挑戰。

中華郵政公司說明，今年4月因美國川普總統宣布對各國加徵對等關稅，在市場預期匯率可能成為美台貿易談判籌碼心理下，帶動新台幣大幅走升，截至6月底止，新台幣兌美元較2024年底強升約9%，致國外投資部位產生匯兌損失，影響郵政公司上半年營運績效。

中華郵政表示，郵政公司將持續密切關注國際政經情勢發展，適時調整投資組合資產配置，以增裕投資收益並控管投資風險。

據了解，目前中華郵政公司虧損為依照現行匯率推估，不過實際虧損將於今年底12月31日依照當時匯率結算，如果美元持續反彈，虧損情況可能出現反轉。