藍營反罷喊「再愛我一次」　林右昌酸：恐怖愛人不值得再愛一次

▲民進黨秘書長林右昌。（資料照／記者湯興漢攝）

記者詹詠淇／台北報導

大罷免前最後黃金周，國民黨昨在台中舉辦「再愛我一次」反惡罷晚會，盼催出反罷票，力保國民黨台中立委廖偉翔、羅廷瑋和黃健豪。對此，民進黨秘書長林右昌今（20日）大酸，恐怖愛人不值得再愛一次」，更不用講他們是在傷害愛人、大家的家庭。

民進黨秘書長林右昌今日上午陪同罷免國民黨立委廖先翔團體「齊心斷翔」到汐止金龍市場掃街。林右昌受訪時表示，到罷免最後一個禮拜，所有志工和議員都非常辛苦，因此特別陪同他們來加油打氣。

針對國民黨昨日在台中舉辦「再愛我一次」反惡罷晚會，林右昌指出，有這次罷免運動，最重要是從去年開始，國民黨立委在立法院裡專政擴權，通過非常多違反法律的法律條文，另外當然是毀憲跟亂政，才有這波公民運動興起，「當然我們也知道這些立法委員更重要的是親中投共，跟著傅崐萁一起作惡，我想這才是罷免最重要的原因」。

林右昌諷刺，他們在最後階段希望鞏固藍軍支持者，提出再愛他們一次，「不過恐怖愛人不值得再愛一次」，更不用講他們是在傷害愛人、大家的家庭，這樣的訴求，理性民眾應該很難接受。

而針對724在凱道的集結，林右昌強調，民進黨作為所有公民團體最堅實後盾，所有工作都會全力協助，「我們在最後階段跟所有罷團與公民同行、密切支援，所有事情都會努力。」

林右昌也說，昨晚對罷免、公民團體來說，是重返青島東路，並不是拚場。昨日有非常多民眾非常熱情且理性，這是具公民精神和水準的展現。他要再次強調，公民發起行動並非仇恨動員，而是希望能夠讓整個國會正常，因此並非政黨間對決，但很可惜國民黨一直將其操作成政黨間對決、模糊焦點，這是兩者最大差異。