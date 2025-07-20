　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍營反罷喊「再愛我一次」　林右昌酸：恐怖愛人不值得再愛一次

▲▼新北板橋護國大遶境集結出發儀式17日於板橋深丘福德宮舉行，民進黨秘書長林右昌、副秘書長何博文、立委蘇巧慧、林楚茵、吳思瑤、李坤城、邱議瑩、新北市議員石一佑、山田摩衣、戴瑋珊全部出席，衝高大免聲勢。（圖／記者湯興漢攝）

▲民進黨秘書長林右昌。（資料照／記者湯興漢攝）

記者詹詠淇／台北報導

大罷免前最後黃金周，國民黨昨在台中舉辦「再愛我一次」反惡罷晚會，盼催出反罷票，力保國民黨台中立委廖偉翔、羅廷瑋和黃健豪。對此，民進黨秘書長林右昌今（20日）大酸，恐怖愛人不值得再愛一次」，更不用講他們是在傷害愛人、大家的家庭。

民進黨秘書長林右昌今日上午陪同罷免國民黨立委廖先翔團體「齊心斷翔」到汐止金龍市場掃街。林右昌受訪時表示，到罷免最後一個禮拜，所有志工和議員都非常辛苦，因此特別陪同他們來加油打氣。

針對國民黨昨日在台中舉辦「再愛我一次」反惡罷晚會，林右昌指出，有這次罷免運動，最重要是從去年開始，國民黨立委在立法院裡專政擴權，通過非常多違反法律的法律條文，另外當然是毀憲跟亂政，才有這波公民運動興起，「當然我們也知道這些立法委員更重要的是親中投共，跟著傅崐萁一起作惡，我想這才是罷免最重要的原因」。

林右昌諷刺，他們在最後階段希望鞏固藍軍支持者，提出再愛他們一次，「不過恐怖愛人不值得再愛一次」，更不用講他們是在傷害愛人、大家的家庭，這樣的訴求，理性民眾應該很難接受。

而針對724在凱道的集結，林右昌強調，民進黨作為所有公民團體最堅實後盾，所有工作都會全力協助，「我們在最後階段跟所有罷團與公民同行、密切支援，所有事情都會努力。」

林右昌也說，昨晚對罷免、公民團體來說，是重返青島東路，並不是拚場。昨日有非常多民眾非常熱情且理性，這是具公民精神和水準的展現。他要再次強調，公民發起行動並非仇恨動員，而是希望能夠讓整個國會正常，因此並非政黨間對決，但很可惜國民黨一直將其操作成政黨間對決、模糊焦點，這是兩者最大差異。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
512 2 5951 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台師大女足「血液樣本」呢？答案讓網怒了：還真快啊
27歲女駕駛慘死　目擊者衝上前拉人：小姐對不起，一路好走
乳癌名醫遭公車撞死　欣欣客運董事長自行請辭
無照毒駕撞死人！台中18歲BMW猴「有糖尿病」求脫身
快訊／4縣市豪大雨特報！　最新警戒區域曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

吳思瑤嗆徐巧芯：面臨罷免危機是妳　可回鍋議員「雖然機會渺茫」

稱普發1萬無舉債問題　李彥秀：綠罷免成功恐含「剴剴條款」都沒收

林右昌酸藍「恐怖情人」　朱立倫：賴清德情勒災民害長者傷亡

藍營反罷喊「再愛我一次」　林右昌酸：恐怖愛人不值得再愛一次

乳癌權威周佳正遭公車輾斃　蔣萬安沉痛：第一時間要求2單位究責

綠議員：解放軍昔在台灣經營黑幫　罷免期間幫派滋事顯已非個案

柯文哲羈押禁見逾10個月　民眾黨主席身份最後開會畫面曝光

大雨澆不熄　曹興誠宣布5萬人集結：公民力量堅不可摧

苗博雅：130萬人連署大罷免　告訴毀憲亂政的國會「人民最大」

台師大女足抽血案道歉記者會疑點多　綠委點關鍵：全無實質檢討

被讚「好像李多慧」：我就是！ 無奈「為什麼都說我長得像」XD

【拿牛肉乾餵牛？】牛群暴怒上腳伺候????

【豔遇來得猝不及防？】男騎士紅燈滑手機被3女警攔下　網笑：人生的高光時刻

蔡依林真的來了！　LE SSERAFIM獻唱〈日不落〉

【命喪車輪！】總統官邸旁死亡車禍！　乳癌權威醫師北上開會被公車輾亡

周台英認找無執照學長抽血　談初心是讓女足隊員進步

【下面起火了！】國道驚見車子開到燒起來了還在開

【國道驚魂】遊覽車猛撞施工員！　擋風玻璃全碎40名旅客嚇傻

【終於道歉了】#女足抽血案 台師大校長吳正己 率教練周台英鞠躬道歉

【以為有狗在裡面‍】萌娃見路人推車頻上前檢查XD

吳思瑤嗆徐巧芯：面臨罷免危機是妳　可回鍋議員「雖然機會渺茫」

稱普發1萬無舉債問題　李彥秀：綠罷免成功恐含「剴剴條款」都沒收

林右昌酸藍「恐怖情人」　朱立倫：賴清德情勒災民害長者傷亡

藍營反罷喊「再愛我一次」　林右昌酸：恐怖愛人不值得再愛一次

乳癌權威周佳正遭公車輾斃　蔣萬安沉痛：第一時間要求2單位究責

綠議員：解放軍昔在台灣經營黑幫　罷免期間幫派滋事顯已非個案

柯文哲羈押禁見逾10個月　民眾黨主席身份最後開會畫面曝光

大雨澆不熄　曹興誠宣布5萬人集結：公民力量堅不可摧

苗博雅：130萬人連署大罷免　告訴毀憲亂政的國會「人民最大」

台師大女足抽血案道歉記者會疑點多　綠委點關鍵：全無實質檢討

共起創作「活過來的河流」　水道博物館推紀念明信片＋冰品兌換活動

蘆洲媽騎機車載兒左轉要回家　跨線逆向對撞來車！4人重摔送醫

吳思瑤嗆徐巧芯：面臨罷免危機是妳　可回鍋議員「雖然機會渺茫」

塞克斯頓要成為黃蜂領袖！　以學長之姿創造「兄弟情」

哭著上廁所「每尿一滴都煎熬」！徐凱希掛急診…醫驚：再晚就變腎臟炎

黃蜂新秀是K湯鐵粉！　大讚偶像「比柯瑞還強」

台師大女足「血液樣本」呢？他的答案讓網友怒了：還真快啊

400萬人注意！3官股銀行接力限縮ATM提款日額　兆豐2度調整

暴風雨中翻覆「越南觀光船怎敢開？」　他曝1陷阱：下午大太陽

名醫「小跑過斑馬線」仍被輾斃！路權團體實勘：綠燈秒數不合理

【好霸氣】大姐買辣椒超阿莎力！毫不囉嗦爽快付款

政治熱門新聞

柯文哲羈押禁見逾10個月　民眾黨主席身份最後開會畫面曝光

店家宣傳726不同意不用投票　市議員喊告

大雨澆不熄　曹興誠宣布5萬人集結：公民力量堅不可摧

多圖／大罷免倒數大造勢　破萬民眾冒雨湧入青島東路

苗博雅：130萬人連署大罷免　告訴毀憲亂政的國會「人民最大」

綠委手舉支持《虐殺兒童罪》卻反對1條文　郭昱晴解釋原因又舉例

台師大女足抽血案道歉記者會疑點多　綠委點關鍵：全無實質檢討

韓國瑜快閃花蓮20分鐘　零稱讚傅崐萁只談反罷免

罷團：中共會把台灣男人送去俄烏、女人成器官庫　大罷免是唯一生路

藍新北反罷免動員萬人　開場1/3紅椅未坐滿

徐巧芯嗆「放棄國籍背骨仔」　曹興誠還原始末：不罷掉藍委活不下去

預言藍委最終被罷「這數字」　吳子嘉點關鍵：民進黨要大贏不可能

親邀童子賢任重啟核三公投正方代表　黃國昌：他沒猶豫馬上答應

台師女足「血論文」教練道歉記者會　他列懶人包酸：都是為學生好

更多熱門

相關新聞

快訊／台中造勢晚會意外！翁疑嗆到不治

快訊／台中造勢晚會意外！翁疑嗆到不治

大罷免投票前黃金週，今天（19日）晚間由「藍營一姐」台中市長盧秀燕領軍舉行「再贏一次」造勢晚會，現場喊出2萬5000人到場支持。晚會卻傳出不幸意外，1名86歲支持者從潭子搭乘遊覽車前往時，疑吃便當吃到一半嗆到，下車後身體不適倒下，送醫搶救不幸宣告不治。

盧秀燕淋雨催票　要大家蓋下不同意

盧秀燕淋雨催票　要大家蓋下不同意

把握催票黃金周！　萬美玲聯手小草反罷

把握催票黃金周！　萬美玲聯手小草反罷

韓國瑜在旁　立委：我有殺人放火選總統嗎

韓國瑜在旁　立委：我有殺人放火選總統嗎

大雨澆不熄　曹興誠宣布5萬人集結：公民力量堅不可摧

大雨澆不熄　曹興誠宣布5萬人集結：公民力量堅不可摧

關鍵字：

大罷免大罷免廖偉翔大罷免羅廷瑋大罷免黃健豪林右昌盧秀燕

讀者迴響

熱門新聞

「最美重機女騎士」車禍死亡！享年35歲

Coldplay抓姦　CEO妻「社群刪光」假帳號瘋傳

越南下龍灣重大船難！已34人死亡

快訊／8級強風來了「全台下4天」　大雷雨轟1縣市

鄧佳華女友首現身談分手內幕出獄日曝光　

越南下龍灣翻船34人罹難！搜救畫面曝

越南下龍灣遊船翻！童困4hrs奇蹟生還

房客浴室落地窗前「全裸衝撞」看光光　台北喜瑞飯店決定改了

LE SSERAFIM九份逛街「竟遇到成員親媽」　櫻花嚇壞：喔，我媽欸？

正妹招待所醉倒！遭脫衣性侵「拍私密照」

可能還有新颱風　今「雨最大」地區曝

越南觀光船翻覆37死　倖存女：救不出更多人

人妻尾牙完回家續攤遭性侵！變態廠商下場出爐

快訊／周台英先停聘再解聘　內幕曝光

魔鷹：天堂的女王，永遠愛妳

更多

最夯影音

更多

被讚「好像李多慧」：我就是！ 無奈「為什麼都說我長得像」XD

【拿牛肉乾餵牛？】牛群暴怒上腳伺候????

【豔遇來得猝不及防？】男騎士紅燈滑手機被3女警攔下　網笑：人生的高光時刻

蔡依林真的來了！　LE SSERAFIM獻唱〈日不落〉

【命喪車輪！】總統官邸旁死亡車禍！　乳癌權威醫師北上開會被公車輾亡

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

美廉社高CP值料理包

美廉社高CP值料理包

「文里補習班」開課啦！開箱5樣美廉社獨家商品，一起來看看味道如何！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面