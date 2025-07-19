韓國瑜旁開玩笑？型男立委遭列罷免喊「我有殺人放火、選總統嗎」

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韓國瑜旁亂開玩笑？型男立委遭列罷免名單喊「我有殺人放火、選總統嗎」

▲廖偉翔,羅廷瑋。（圖／記者白珈陽攝）

▲台中第四選區立委廖偉翔開玩笑反問支持者，自己有殺人、放火、選總統嗎？讓站在一旁、曾經因參選總統大位被罷免立法院長韓國瑜尷尬低頭笑。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽、游瓊華／台中報導

藍營舉辦的719「台中再贏一次」造勢大會宣傳反罷免，集結國民黨多位大咖，包括台中市長盧秀燕、台北市長蔣萬安、立法院長韓國瑜等輪番開講，呼籲支持者7月26日投不同意罷免票、反惡罷。不過，被列為罷免名單之一的國民黨立委廖偉翔，一開口竟開玩笑「我有殺人嗎？我有放火嗎？我有選總統嗎？」讓站在身邊的韓國瑜尷尬不已、笑著猛低頭。

今天晚會現場湧進超過2.5萬人，但天氣不佳，大雨一陣一陣下，一開始支持者還堅定不移，最後雨勢太大，晚會還沒結束，民眾被迫離場。

廖偉翔一上台就站在韓國瑜旁，他開玩笑地問支持者「我有殺人嗎」、「我有放火嗎」、「我有選總統嗎」，說完馬上轉頭看一旁的立法院長韓國瑜，還伸手拍肩，一群人尷尬笑，連韓國瑜也覺得不好意思低頭。

廖偉翔表示，人民厭倦了國家充滿弊案、厭倦了錯誤的能源政策、犧牲台中人的健康，厭倦了推動捷運藍線必須看中央臉色，大家投下希望的一票，希望有所改變，自己這一年多來進入立法院，非常努力為大家打拼，攜手改變國家，推動還稅於民、還假於民以及無煤中火，現在卻被罷免，大家同意嗎？他提到，若大家不同意，就請在7月26日勇敢站出來投下不同意罷免票。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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