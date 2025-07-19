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把握催票黃金周！　萬美玲聯手民眾黨小草+反罷女力出擊

▲萬美玲聯手民眾黨小草+反罷女力出擊

▲萬美玲聯手民眾黨小草，藍白合體「萬草齊發」掃街反罷免。（圖／萬美玲服務處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

726罷免投票日進入倒數，國民黨立法委員萬美玲把握催票黃金周，19日一早與台灣民眾黨桃園市黨部攜手合作「萬草齊發」，共同前往桃園區最大規模的南門市場掃街拜票，展現藍白團結合力反罷免的決心。萬美玲指出，此次行動象徵藍白兩黨及不分黨派，在面對不當罷免風波下的團結與合作。

台中市長盧秀燕也在今日特地前往桃園信仰中心大廟景福宮參拜，為立委萬美玲加油打氣，共同祈願國泰民安、社會和諧團結。參拜後更應萬美玲委員之邀步行到大廟口麵線品嚐當地小吃。

▲萬美玲聯手民眾黨小草+反罷女力出擊

▲盧秀燕陪同萬美玲前往桃園大廟景福宮參拜，祈社會和諧團結。（圖／萬美玲服務處提供）

盧秀燕市長表示，自己與萬美玲認識多年，深知她是一位專業認真、心繫教育與孩子的優質立委，應該全力「搶救美玲」，不能讓這樣立法院最優秀的人才被罷免，這是沒有天理的事情。

南投縣長許淑華今日也特別北上桃園，展現反罷女力團結行動，陪同立委萬美玲展開車隊掃街行程，全力聲援這在立法院認真問政的好姐妹，協助萬美玲挺過這場關鍵罷免戰，呼籲民眾下週六一定要出來投不同意罷免！

▲萬美玲聯手民眾黨小草+反罷女力出擊

▲南投縣長許淑華陪同萬美玲車隊掃街，展現反罷女力團結行動。（圖／萬美玲服務處提供）

車隊自立委萬美玲服務處出發，沿途繞行桃園藝文廣場、市中心區及中路地區等精華路段，適逢週末假日人潮眾多，所到之處皆受到民眾熱烈歡迎，紛紛比出代表「不同意罷免」的交叉手勢，或豎起大拇指比讚，高喊加油聲此起彼落，氣氛熱烈溫馨，充分展現基層對萬美玲的支持與不捨。

許淑華表示，萬美玲長期在教育、社福等議題上深耕，堪稱是「最暖立委」，如今卻遭逢不公平罷免，令人心疼與不平。她特別來給她加油打氣，並呼籲桃園鄉親在7月26日一定要站出來投票，用選票守護優質立委，也守住台灣民主的公平與正義。

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