盧秀燕大雨中激情催票！「3主題」要大家蓋下不同意

▲盧秀燕在大雨中賣力催票，希望支持者726大罷免投下「不同意票」。（圖／記者白珈陽攝）



記者白珈陽／台中報導

726大罷免最後黃金周，今天（19日）晚間國民黨台中造勢大會「再贏一次」盛大舉行，由台中市長盧秀燕率國民黨眾民代聲援，台北市長蔣萬安、立法院長韓國瑜、及民眾黨主席黃國昌都到場力挺。今晚下起大雨，盧秀燕說，看到支持的民眾都沒離開，令人激動，「本來只設定1萬人，現在人數最多來到2萬5000人了！」

盧秀燕今晚壓軸演說，看見天空下起大雨，她表示，「國民黨大團結是大家夢寐以求的，現在在下雨，但座位上的民眾都沒有離開，本來只有設定1萬名民眾會來，現在越來越多，到了2萬5000人，而且大家都沒有離開！」

盧秀燕談到台中空汙問題，她說，為什麼台中空氣很差，因為全國最大的電廠在台中，10部機組燒的都是老舊的煤，讓台中人的健康受到影響，台中人肺癌罹患率高於全國平均。盧說，她擔任市長最大的心願是好好整治空氣，但這條路非常心酸，因為中央能源政策錯誤。

盧秀燕再指出電力問題，盧說，綠營現在更可怕的國家電力不足，幫很多的「綠友友」搞光電，結果電費還是漲、不夠用，且颱風一來光電板都被吹到海裡，這次的「反惡霸」，不只是為了國民黨，也要為了民眾自己的健康、自己的權益著想。

盧秀燕再說到立法院會昨（18）日三讀修正通過刑法部分條文，加重虐童刑責。盧秀燕表示，我們看到男童「剴剴」被虐待致死，每一天都活在地獄當中，被拔指甲、整個身體被凹折，誰來替他主持公道？就是韓國瑜領軍的立法委員。

盧秀燕說，但一位民進黨委員都反對這項條文，理由是「兇手也有人權」，但孩子的人權在哪裡？家屬的人權在哪裡？我們要替受虐的兒童討公道，如果國民黨立委被罷免，這個法案恐怕將被廢棄。

盧秀燕最後說，拜託大家，每個（國民黨）委員都要保護，每一個選區需要10萬張不同意票，現在只剩1個禮拜的時間，大家站出來當助選員，跟親朋好友拉票、催票，蓋下不同意罷免。