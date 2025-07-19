大雨澆不熄　曹興誠宣布5萬人集結：公民力量堅不可摧

▲聯電創辦人曹興誠。（圖／記者黃克翔攝）



記者杜冠霖／台北報導

大罷免倒數階段，各方陣營都開始積極造勢，由「反共護國志工聯盟」所主辦的「護國大遶境」活動今（19日）重返青島東路，即便滂沱大雨，仍有破萬人湧入，中山南路也已經封了兩個車道。聯電創辦人曹興誠致詞時宣布，估計有5萬人在這裡，很多志工還要工作養家，但他們不眠不休陪著我們推動大罷免，從青鳥開始走到最後一哩路，讓他在人生晚年走過這麼一段無比有意義的過程，謝謝大家。

「反共護國志工聯盟」19日舉辦「護國大遶境-護國保台晚會」，晚會採雙舞台形式，在濟南路與青島東路各架設舞台，除了罷團宣講外，表演卡司還包括董事長樂團、大支、楊大正，首次合體登台演唱，此外也邀請新世代樂團歌手裝咖人、拍謝少年。

曹興誠表示，這次全台灣遶境活動，從花蓮開始遶了將近400公里，今天回到這裡，所有遶境香燈腳非常辛苦，包含林右昌秘書長，現在氣勢非常大，估計有5萬人在這裡，不只是5萬人，全台灣起碼有1000萬人心跟我們在一起，參加這個活動非常感動，很多志工還要工作養家，但他們不眠不休陪著我們推動大罷免，從青鳥開始走到第三階段，最後一哩路。

曹興誠指出，這麼多志工不為名利，為了國家站出來，非常感動，也要感謝這麼多年輕志工，讓他有機會和大家一起參與，他在人生晚年走過這麼一段無比有意義的過程，謝謝大家。這次出來有人說罷免一兩個就好，為何要無差別罷免，沒有正當性，錯了！為何全部罷免，因為他們集體犯罪！

曹興誠表示，從朝拜王滬寧之後開始各種亂法，推動法案、刪減預算沒有關係，但都要遵照程序正義，透明理性溝通，結果完全不溝通、不透明，我們不能答應！跳過程序正義，更使用種種暴力，國民黨在國會專制、獨裁、暴力，所以我們要趕他們下台，最後這個禮拜，繼續努力，一定會成功。

曹興誠強調，公民站出來非常偉大、有歷史性，我們可以選總統、可以選立委，當然也可以罷免他！我們非常團結、創意、有活力，勇往直前，公民力量堅不可摧，我們跟國民黨、共產黨講，想征服我們，門都沒有，大家展示公民力量，繼續發揮下去，這個禮拜成就民主自由。