LIVE／大罷免前重返青島東路　罷團冒雨集結金曲樂團現身力挺

記者杜冠霖／台北報導

大罷免投票進入倒數階段，各方陣營都開始積極造勢，由「反共護國志工聯盟」所主辦的「護國大遶境」活動今（19日）重返青島東路，並舉辦「反共保台」造勢晚會，除罷團、議員苗博雅等政治人物宣講外，表演卡司包含董事長樂團、大支、楊大正、裝咖人、拍謝少年等，現場已聚集逾千人，《ETtoday新聞雲》為你全程直播。

▲罷團「護國大遶境」誓師出發記者會。（圖／反共護台志工聯盟提供）



「護國大遶境」活動從7月4日於花蓮出發後，中間受到丹娜絲颱風影響，行程中斷數日。隨後於上週五台中重新出發，行經苗栗、新竹、桃園、雙北各縣市，歷經16天之後，於今天抵達終點青島東路、濟南路晚會現場。

主辦單位19日舉辦「護國大遶境-護國保台晚會」，目的是為了重現去年青鳥行動的盛況，這次晚會將採雙舞台形式，預計在濟南路與青島東路各架設舞台，希望號召所有參與這次護國大遶境的「保台香燈腳」，以及過去參與青鳥行動的「追星人」帶著大家的手燈，一同來參與這場晚會。

晚會除了罷團宣講外，表演卡司還包括董事長樂團、大支、楊大正，首次合體登台演唱，此外也邀請新世代樂團歌手裝咖人、拍謝少年。

主辦單位表示，之所以選在青島東路與濟南路舉辦晚會，目的就是要重現一年前所有公民們聚集在這裡，控訴藍白在野黨所主導的國會擴權法案，不僅侵害台灣的憲政體制，更破壞民主程序，導致後續一連串的荒唐做為，因而引發了這次的「大罷免」行動。