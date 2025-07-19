阿北探妻迷路35k！打電話求救「手機掉溪裡」　摔落河床受困1天

▲▼90歲的洪姓老翁，騎機車外出探視住院妻子，因迷途一路從左營區騎到林園區，途中為撿手機不慎掉落河床受困，所幸被熱心民眾發現報警，平安獲救。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

一名家住左營區高齡90歲的洪姓老翁，本月16日傍晚騎機車外出探視住院妻子，卻因迷途一路從左營區騎到約35公里外的林園區，途中又不慎將手機掉落河床，老翁撿拾時又因堤坡濕滑，不幸摔入泥濘中受困一夜。所幸隔日清晨，熱心民眾發現報警，林園分局員警與消防人員迅速馳援，將老翁平安救出，結束這場驚險的迷途記。

據警方了解，洪姓老翁原本要前往三民區的高雄醫學大學附設醫院探望住院的妻子，不料卻因高齡記憶力不佳，迷失方向，一路往南騎，最後卻騎到了約35公里外林園區。當洪翁發現周遭環境陌生，想拿出手機聯繫家人時，手機卻意外滑落至林園區工業三路附近的河床。

洪翁下到河床撿手機時，因堤坡泥濘濕滑，重心不穩，整個人不慎滑落河堤下方，陷入草叢泥濘中，動彈不得。洪翁家人發現他，未到醫院且無法聯繫，心急如焚只好報警協尋。警方於隔日(17日)清晨5時接獲通報，並於一小時後接到熱心民眾通報，指稱在河堤旁發現一位受困泥地的長者。林園分局中芸派出所員警接獲消息後，立即會同消防人員火速趕往現場。

抵達現場後，消防人員利用專業吊掛設備，小心翼翼地將洪翁從泥濘中救上岸。經現場檢視，洪翁除了輕微擦傷外，並無大礙，無需送醫。員警隨後將老翁帶回派出所稍作休息，並貼心地為他準備了早餐。同時，警方聯繫洪翁的家人。洪翁女兒接獲通知後，立刻趕到派出所，見到父親平安無恙，頻頻向警方和協助救援的熱心民眾表達感激之情。