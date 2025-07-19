　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

阿北探妻迷路35k！打電話求救「手機掉溪裡」　摔落河床受困1天

▲▼90歲的洪姓老翁，騎機車外出探視住院妻子，因迷途一路從左營區騎到林園區，途中為撿手機不慎掉落河床受困，所幸被熱心民眾發現報警，平安獲救。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲▼90歲的洪姓老翁，騎機車外出探視住院妻子，因迷途一路從左營區騎到林園區，途中為撿手機不慎掉落河床受困，所幸被熱心民眾發現報警，平安獲救。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

一名家住左營區高齡90歲的洪姓老翁，本月16日傍晚騎機車外出探視住院妻子，卻因迷途一路從左營區騎到約35公里外的林園區，途中又不慎將手機掉落河床，老翁撿拾時又因堤坡濕滑，不幸摔入泥濘中受困一夜。所幸隔日清晨，熱心民眾發現報警，林園分局員警與消防人員迅速馳援，將老翁平安救出，結束這場驚險的迷途記。

據警方了解，洪姓老翁原本要前往三民區的高雄醫學大學附設醫院探望住院的妻子，不料卻因高齡記憶力不佳，迷失方向，一路往南騎，最後卻騎到了約35公里外林園區。當洪翁發現周遭環境陌生，想拿出手機聯繫家人時，手機卻意外滑落至林園區工業三路附近的河床。

▲▼90歲的洪姓老翁，騎機車外出探視住院妻子，因迷途一路從左營區騎到林園區，途中為撿手機不慎掉落河床受困，所幸被熱心民眾發現報警，平安獲救。（圖／記者吳世龍翻攝）

洪翁下到河床撿手機時，因堤坡泥濘濕滑，重心不穩，整個人不慎滑落河堤下方，陷入草叢泥濘中，動彈不得。洪翁家人發現他，未到醫院且無法聯繫，心急如焚只好報警協尋。警方於隔日(17日)清晨5時接獲通報，並於一小時後接到熱心民眾通報，指稱在河堤旁發現一位受困泥地的長者。林園分局中芸派出所員警接獲消息後，立即會同消防人員火速趕往現場。

抵達現場後，消防人員利用專業吊掛設備，小心翼翼地將洪翁從泥濘中救上岸。經現場檢視，洪翁除了輕微擦傷外，並無大礙，無需送醫。員警隨後將老翁帶回派出所稍作休息，並貼心地為他準備了早餐。同時，警方聯繫洪翁的家人。洪翁女兒接獲通知後，立刻趕到派出所，見到父親平安無恙，頻頻向警方和協助救援的熱心民眾表達感激之情。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
563 2 9136 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
鄭運鵬前辦公室主任被撞死！兒女哀傷驗屍　肇事司機下場曝
快訊／鄧佳華女友談分手內幕　瑋哥要接收簡簡
汪東城想婚「發現自己是小王」　崩潰首曝情傷：新郎不是我
LIVE／禿子燕子漢子合體！　反罷免黃金周國民黨新北拚萬人造
學生被逼抽血退學　父親誤解過世！周台英道歉：我的一生只有足球
快訊／周台英致女足隊員道歉信　全文曝光
周台英承認找「無執照學長」來抽血　談初心是讓女足球員進步
周台英落淚「絕對是教練的錯」　特別提到簡奇陞
薇帕最快今晚解除海警「雨還沒停」 下周恐颱風+年度大潮夾擊
「血論文」被師大學倫調查揪4缺失　陳忠慶道歉：會撤稿

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

乳癌權威周佳正被公車撞死　網友哀悼：帶給病患安心的力量

嘉義三疊溪驚傳42歲男溺水！　警消尋獲已成冰冷遺體

鄭運鵬前辦公室主任被撞死！兒女哀傷現身驗屍　肇事司機下場曝

金門透天民宅起火濃煙狂竄頂「屋主夫妻去台灣了」　鄰居急報警

渣男狂追女業務傳「把妳當老婆」百則訊息　遭拒竟嗆：北港香爐

疑電線短路走火釀禍！基隆安樂路人孔蓋爆飛　民眾嚇壞

聚餐吃燒酒雞！猛撞路邊車「烏龜翻」民宅也遭殃　酒測0.44慘了

阿北探妻迷路35k！打電話求救「手機掉溪裡」　摔落河床受困1天

宣導防制性剝削大歪樓！帥警爆紅...7千人按讚　網瘋喊：想抽IG

魔鷹太太飛機上就已無心跳！醫院放置葉克膜搶救　今早仍宣告不治

【教練50秒霸凌音檔曝】女學生怨當白老鼠遭嗆：早該退學

【15萬的倒退嚕】當你在電扶梯上遇到城鎮韌性演習 只能當個NPC了

IU得視后聲音都在抖　朴寶劍台下拍她超有愛

【拒檢還衝撞！】台北信義路檢遭衝撞 警連開2槍後遭圍捕

【無視演習？】演習警報響了還趴趴走！金門女騎士衝ATM領錢...最高開罰15萬

Coldplay演唱會成「抓姦現場」　網瘋傳CEO道歉聲明

【警員倒地】警路口交管突仰倒昏迷　路人秒衝上前救援

【誤觸惹禍】新北驚現「7月雪」！4歲童開啟消防栓　大量水沫噴出畫面曝

【最頂應援服】李多慧超辣軍裝小背心！身材好成這樣笑容又甜，是合法的嗎？

【百年暴雨狂炸】韓國百年暴雨破紀錄　4亡1失蹤、5千人急撤離

乳癌權威周佳正被公車撞死　網友哀悼：帶給病患安心的力量

嘉義三疊溪驚傳42歲男溺水！　警消尋獲已成冰冷遺體

鄭運鵬前辦公室主任被撞死！兒女哀傷現身驗屍　肇事司機下場曝

金門透天民宅起火濃煙狂竄頂「屋主夫妻去台灣了」　鄰居急報警

渣男狂追女業務傳「把妳當老婆」百則訊息　遭拒竟嗆：北港香爐

疑電線短路走火釀禍！基隆安樂路人孔蓋爆飛　民眾嚇壞

聚餐吃燒酒雞！猛撞路邊車「烏龜翻」民宅也遭殃　酒測0.44慘了

阿北探妻迷路35k！打電話求救「手機掉溪裡」　摔落河床受困1天

宣導防制性剝削大歪樓！帥警爆紅...7千人按讚　網瘋喊：想抽IG

魔鷹太太飛機上就已無心跳！醫院放置葉克膜搶救　今早仍宣告不治

乳癌權威周佳正被公車撞死　網友哀悼：帶給病患安心的力量

教練證恐撤銷　周台英沉默3秒「仍想繼續從事足球運動」！PTT罵翻

傑克羅素偷叼「起酥麵包」內心交戰　特地爬三層樓秀給媽炫耀

薇帕強灌豪雨「4公路預警封路、受災」　土石流淹南迴公路

「葉總就是葉總！」高志綱讚爆鐵捕封殺王：真的寶刀未老

米其林三星名廚師徒聯手餐會菜色曝光　重現粵菜版「佛跳牆」

陰雨綿綿！國民黨新北黃金周反罷免動員萬人　開場1/3紅椅未坐滿

兄弟陣中罕見明星賽初體驗！蔡齊哲幫呂彥青餵球虧：反正不會贏

72歲嬤坐石頭10秒「屁股燙傷」　三度熱壓傷緊急植皮

嘉義三疊溪驚傳42歲男溺水！　警消尋獲已成冰冷遺體

「剴剴條款」通過！虐殺7歲以下童可判死

社會熱門新聞

公車斑馬線上撞死名醫　肇事畫面曝光！

部桃乳癌權威醫師北上開會　命喪公車輪下

即／總統官邸旁車禍！醫師被公車撞死

魔鷹太太機上就已無心跳！醫院放置葉克膜搶救無效

即／遊覽車國道撞工人　40人旅行中斷

她賣股票照顧病母挨告　無罪原因曝光

撞死乳癌權威　公車司機：看到人已來不及

快訊／總統官邸旁嚴重車禍！行人捲入公車底命危

光電弊案不法利益4.5億！6人遭延長限制出境出海

即／竹北化學槽車撞砂石車！恐怖「化骨水」外洩

保時捷Taycan自燃！　駕駛目睹燒毀

彰化PU皮工廠「做假帳」　補繳5年空污費4000萬

保險業務員詐2063萬　仔仔陪嬌妻提告結果出爐

「蔡依林恩師」涉詐　判刑確定

更多熱門

相關新聞

沒錢吃飯！獨居婦躺沙發「體重只剩30多公斤」獲救

沒錢吃飯！獨居婦躺沙發「體重只剩30多公斤」獲救

新北53歲獨居黃姓女子失聯多天，經黃女哥哥通報，警方到黃女住處探訪，敲門卻沒有得到任何回應，員警判斷情況緊急，通報消防破門而入，驚見黃女瘦到只剩骨頭，癱在客廳沙發上奄奄一息，連動都沒有力氣，原來黃女因沒錢，竟多日沒有吃飯，體重只剩30幾公斤，幸好送醫後撿回一命。

虎頭埤操舟演練南消強化水域救援拋繩劃船樣樣來

虎頭埤操舟演練南消強化水域救援拋繩劃船樣樣來

驚險！北市員警路口交管突仰倒昏迷

驚險！北市員警路口交管突仰倒昏迷

即／嘉義市民宅大火　1女反鎖房門躲衣櫃內

即／嘉義市民宅大火　1女反鎖房門躲衣櫃內

雨夜迷途碩士生困台南左鎮山區！所長吳政穎貼心救援下山

雨夜迷途碩士生困台南左鎮山區！所長吳政穎貼心救援下山

關鍵字：

高齡老翁迷途救援林園

讀者迴響

熱門新聞

公車斑馬線上撞死名醫　肇事畫面曝光！

部桃乳癌權威醫師北上開會　命喪公車輪下

快訊／魔鷹老婆突然過世　宣布退出明星賽

明午前4縣市達停班課標準　最新風雨預測出爐

宏都拉斯「想復交台灣」讓中國急了

即／總統官邸旁車禍！醫師被公車撞死

店家宣傳726不同意不用投票　市議員喊告

SOD是真的！　AV女優曝「拍片喝醉」亂加動作

魔鷹太太機上就已無心跳！醫院放置葉克膜搶救無效

賓賓哥醫院直播還稱「病患頂多剩兩週」

劉東洋連夜陪魔鷹　喪妻噩耗令人悲痛

送水小妹竟是「超大咖玉女」　江蕙當場嚇到尖叫

夏日1神器在蝦皮賣是違規　13賣家被罰了

薇帕威力恐升級！今晚起豪雨連轟3天

青龍／《苦盡柑來》奪大賞！「IU男友」李濬榮一句話自嘲全場笑了

更多

最夯影音

更多

【教練50秒霸凌音檔曝】女學生怨當白老鼠遭嗆：早該退學

【15萬的倒退嚕】當你在電扶梯上遇到城鎮韌性演習 只能當個NPC了

IU得視后聲音都在抖　朴寶劍台下拍她超有愛

【拒檢還衝撞！】台北信義路檢遭衝撞 警連開2槍後遭圍捕

【無視演習？】演習警報響了還趴趴走！金門女騎士衝ATM領錢...最高開罰15萬

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

美廉社高CP值料理包

美廉社高CP值料理包

「文里補習班」開課啦！開箱5樣美廉社獨家商品，一起來看看味道如何！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面