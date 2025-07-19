選前黃金周！黃國昌陪羅廷瑋、廖偉翔掃街　罷團跑市集吸票

▲今天上午民眾黨主席黃國昌南下台中陪同藍營立委羅廷瑋掃街。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

726大罷免前最後黃金周，罷免團體以及反罷陣營積極催票。國民黨立委羅廷瑋、廖偉翔走傳統模式，在民眾黨主席黃國昌陪同下積極掃街，號召支持者出門投不同意票：罷免團體則合辦市集、親子及草地音樂、表演等活動，宣傳公民行動的理念。

▲下午黃國昌改陪同廖偉翔掃街，希望催出支持者在726出門投票。（圖／記者游瓊華翻攝）



民眾黨主席黃國昌今天在台中行程滿檔，上午先陪中六選區羅廷瑋掃街，下午再幫中四選區廖偉翔衝票，晚上接著再出席藍營的「台中再贏一次」大造勢活動，再次實現藍白合，呼籲支持者歸隊，在7月26日站出來，投下「不同意罷免」的一票。

除了白營陪掃街，藍營今日晚間將由一姐、台中市長盧秀燕領軍，在市政路、黎明路交叉路口舉辦 「台中再贏一次」造勢大會，包括台北市長蔣萬安、立法院長韓國瑜、國民黨主席朱立倫等都會現身站台，堪稱「總統大選級卡司」。

▲對比藍營，罷免團體則合辦市集活動，宣傳理念並呼籲市民投下同意罷免票。（圖／記者游瓊華翻攝）



對照藍營勘比「總統大選卡司」等級晚會，罷免團體則由台中市生活願景協進會主辦的「台中轉運市集」，在文心森林公園溜冰場旁大草皮登場，活動以「轉運」與「分享」為主題，打造15個互動轉運站，結合免廢贈物市集、親子遊戲、草地音樂與精彩表演，吸引上千民眾參與，公民團體展翅廢翔，斷健行動2.0、敲羅行動皆參與活動擺攤。