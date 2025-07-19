周台英哭了「絕對是教練的錯」特別提到簡奇陞！網轟：錢+血去哪了

▲周台英坐在位子上哭了 。（圖／記者黃克翔攝）



網搜小組／劉維榛報導

台師大女足隊「抽血換學分」引發各界撻伐，神隱多日的教練周台英終於在今（19日）記者會上道歉，坦言沒把教練本分做好，並哽咽向學生喊話「希望能夠原諒教練」，事後她坐下更低頭拭淚。

周台英在記者會上表示，她要對女足隊員與簡奇陞受到的影響，深深感到抱歉，「這個事情絕對是教練的錯，請接受我的道歉」。關於言語上、這事件上做得不夠嚴謹，或造成學校跟學員心中的壓力，「我也感到非常抱歉」。

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周台英也哽咽強調，她今天這樣出來，其實就是希望能夠給我有一個機會在大家的面前跟你們說，「教練對不起沒有把這個教練的職位做好，希望能夠原諒教練謝謝」。

語畢後，周台英坐下低頭沉默不語，但心情似乎無法平復下來，她甚至流下眼淚，拭完淚後，因為手邊沒有衛生紙，只好把淚珠擦在桌上的紙張上。

▲眼淚抹在紙上 。（圖／ETtoday新聞雲直播）



底下網友紛紛不領情回嗆，「道歉有用的話還要法律嗎」、「​​公佈細節、內容，不要顧左右而言他」、「先追回補助金吧」、「資金流向沒交代、資料銷毀原因沒有說」、「血+錢到哪去了，這兩個就是重點」、「周老師哭？應該要抬頭面對」。