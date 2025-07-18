台師大受害女學生每日抽血折磨　還要瘋狂折返跑「泡冰桶」

記者趙蔡州／綜合報導

台師大女足隊「抽血換學分」爭議持續延燒。受害學生代表簡奇陞18日公布了整個實驗抽血流程，包含每天必須做長達2個小時左右的高強度折返跑訓練，過程中還必須抽2管血、8次的指尖採血，某一期實驗甚至還要求學生肚臍以下泡在冰桶裡長達10分鐘。

台師大女足隊學生為了必修的32學分，被教練周台英強迫參加實驗抽血，4年下來總共抽了超過200管的血。受害學生代表簡奇陞就透露，他們每個寒假、暑假都會做實驗，每次實驗進行14天，除了每天抽2管血外，還必須接受堪比專業選手的跑步訓練流程。

▲台師大受害女學生除了每天抽血外，還要高強度折返跑，某一期實驗還要泡冰桶10分鐘。（圖／彤彤授權引用）

簡奇陞說，他們早上7點會先測量InBody，然後抽血，最初只有抽1管血，但後來變成2管，因為分離出來的血清量不夠，隨後是測量肌肉張力、身體痠痛指數、30秒平衡柔軟度、CMJ垂直跳、SJ蹲跳等，再來就是高強度的折返跑訓練，期間還得接受指尖採血8次。

根據《東森新聞》報導，除了抽血及嚴苛的訓練外，在某一期的實驗中，教練還要求學生們泡冰桶長達10分鐘，不但肚臍以下都要浸泡在水中，手臂上還要掛著測量儀，追蹤心跳跟血壓，儘管教練聲稱是為了幫助恢復體力、減緩疲勞，事實上仍是實驗的一部份。

事件曝光至今，教練周台英一直神隱未現身，校長吳正己則因前往日本，目前僅發表書面道歉聲明。不過，台師大18日表示，校長吳正己、周台英教練兩人19日將在台師大舉行記者會，一起對外公開說明整起事件始末。