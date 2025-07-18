　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台師大受害女學生還原實驗細節　每天抽2管血、90分鐘指尖採血8次

▲▼立委陳培瑜踢爆台師大女足隊遭強迫抽血。（圖／翻攝自立法院議事直播）

▲台師大「抽血換學分」醜聞，受害學生還原實驗細節，最扯1天抽2管血、指尖採血8次。（圖／翻攝自立法院議事直播）

記者趙蔡州／綜合報導

台師大女足隊「抽血換學分」爭議持續延燒。受害學生代表簡奇陞18日公布了整個實驗抽血流程，除了每天固定要抽2管血外，有時候還要額外指尖採血8次，讓她非常不解，為什麼明明是正常的運動科學實驗，卻需要抽血，抽血的目的是什麼？

受害學生代表簡奇陞18日透過人本教育基金會，公布了抽血實驗的過程及具體執行情形，她說，每個寒假、暑假都會做實驗，每次實驗進行14天，實驗開始的前一天只有靜脈抽血，沒有運動，但實驗開始後（第1天至14天），就得面臨每天抽血及指尖採血。

簡奇陞說，實驗開始前，早上7點會先測量InBody（身體組成），然後抽血，起初只有抽一管血，但後來變成抽兩管，因為分離出來的血清量不夠，接著測量肌肉張力、身體痠痛指數、30秒平衡柔軟度、CMJ垂直跳、SJ蹲跳等，等全部測完後，才開始進入實驗。

簡奇陞表示，14天的實驗中總共有2個課表，其中有3天要進行羅浮堡間歇折返跑，折返跑每天要跑5組、每次15分鐘（總共75分鐘），羅浮堡間歇折返跑結束後，還要做15分鐘的20公尺、10公尺折返衝刺，最後30至40分鐘等速肌力儀訓練。

簡奇陞指出，上述課表過程中總共會「指尖採血8次」，分別是羅浮堡間歇折返跑開始前、每組折返跑完成時、間歇折返跑結束後（75分鐘）以及完成所有跑步（通常是90分鐘）並休息三分鐘後。沒有羅浮堡間歇折返跑的課表，則由其他訓練項目替代，不會進行指尖採血。

簡奇陞最後說，這些都是正常的運動科學實驗內容，網路上皆有示範影片，但她不解的是「為什麼需要先抽血」，而且只有實驗前及實驗過程中需要，實驗做完卻後不用，更何況這些實驗都不一定需要抽血來監控結果（有心率、最大攝氧量等方式可監控），「抽血的目的是什麼？請陳忠慶教授解釋」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
583 2 3975 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
童子賢任重啟核三公投正方辯護代表　傳由民眾黨邀請
薇帕威力恐升級！今晚起最靠近「豪雨連轟3天」
送水小妹竟是「超大咖玉女」　江蕙當場嚇到尖叫
快訊／嘉義市民宅大火　1女反鎖房門躲衣櫃內
瘦子不藏了！萬人面前宣布喜訊引暴動
台師大抽血案　受害學生還原實驗細節「每天抽2管血」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

驚險！北市員警路口交管突「仰倒昏迷」　路人衝上前救援畫面曝

快訊／嘉義市民宅大火　1女反鎖房門躲衣櫃內

台師大受害女學生還原實驗細節　每天抽2管血、90分鐘指尖採血8次

保險業務員詐2063萬　藝人仔仔陪嬌妻提告！一審結果出爐

快訊／新北休旅奪命追撞！機車雙載倒地...妻親眼見夫滿頭鮮血亡　

這種話也敢講！狂男call 110嗆「開車衝撞總統府」...下場出爐

被懷疑寄信恐嚇女議員！士林男遭拘提　事後衝派出所放炮報復

黑幫北檢前砍人太囂張！警斷幕後金流抄簽賭網站　大咖組頭落網

立委大罷免檢舉賄選也有獎金　法務部：最高1千萬最少50萬

快訊／樹林堤外道路自小客撞機車　男騎士滿臉血命危送醫

【防空警報響起】地瓜還在烤...但老闆已經跑去趴地抱頭避難了XDD

【案情反轉】隔壁狂敲吵鬧！報警發現竟是鄰居求救訊號

【嘴硬的阿嬤】說不帶孫，結果嬰兒一出生她就投降了XD

【讓個車位遇到偶像】球迷停車場遇到王建民！超炸新髮型曝光XD

【女足抽血案】不希望抹滅周台英國腳傳奇！簡奇陞：若道歉我們絕對接受

賴清德當蔣萬安面喊「中華民國派反共！台派護台」

【演習還逗留！】男無視演習街上逗留　勸導不聽遭警帶走

【真．男上加男】怕被抓疊坐副駕！連撞6車 酒測結果讓人吐血XDDD

趙露思愛犬直播失控狂吠　她冷靜訓話「手動閉麥」

我把拔誰都不能欺負！#騙人生女兒

驚險！北市員警路口交管突「仰倒昏迷」　路人衝上前救援畫面曝

快訊／嘉義市民宅大火　1女反鎖房門躲衣櫃內

台師大受害女學生還原實驗細節　每天抽2管血、90分鐘指尖採血8次

保險業務員詐2063萬　藝人仔仔陪嬌妻提告！一審結果出爐

快訊／新北休旅奪命追撞！機車雙載倒地...妻親眼見夫滿頭鮮血亡　

這種話也敢講！狂男call 110嗆「開車衝撞總統府」...下場出爐

被懷疑寄信恐嚇女議員！士林男遭拘提　事後衝派出所放炮報復

黑幫北檢前砍人太囂張！警斷幕後金流抄簽賭網站　大咖組頭落網

立委大罷免檢舉賄選也有獎金　法務部：最高1千萬最少50萬

快訊／樹林堤外道路自小客撞機車　男騎士滿臉血命危送醫

驚險！北市員警路口交管突「仰倒昏迷」　路人衝上前救援畫面曝

志田千陽／松山奈未突破8強魔咒　首次闖進日羽賽4強淚灑賽場

童子賢任重啟核三公投正方辯護代表　傳由民眾黨邀請

李娜恩霸凌風波4年後正式回歸！　「挑戰轉型」引韓網群嘲

亞洲盃12人國手怎麼選？　陳盈駿：好手太多教練很頭痛

快訊／大樂透頭獎14連槓「下期飆4.9億」　第五屆以來最高

喬治傑生台灣限定款寵藏家　彩寶搖曳好吸睛

青龍／《苦盡柑來》奪大賞！「IU男友」李濬榮一句話自嘲全場笑了

快訊／嘉義市民宅大火　1女反鎖房門躲衣櫃內

頑童大淵認了「這首歌我很不愛唱」：寫完以後很多朋友出事

【驚險一刻】高雄吊車闖紅燈！女騎士低頭閃過吊臂

社會熱門新聞

賓士2女演習停市高開心擺拍　警出手最高開罰33.6萬

即／高雄死亡車禍！男騎士遭大貨車輾斃

18cm嫌短砸錢做人工陰莖　最後只剩9cm氣炸

驚悚畫面！男騎士遭貨櫃車輾過　從車底噴出死亡

38E應召女被剝皮！　血汗賣肉價曝光

「抓猴專家」收購9300萬筆個資　全台灣人都被賣了

即／新北機車雙載被撞　妻親眼見夫滿頭鮮血亡　

蘆洲兩工班街頭大亂鬥！警出動快打逮7人

鳳梨槍擊案內幕曝光！　傳「300萬利益」鬧翻

台網美遊大馬遭黑警勒索逼陪酒　親曝新進度「5人被抓了」

老母百病纏身罹癌！女兒免扶養理由曝光

柯文哲收押後就遭欠租　房客怒怪被連累當共犯

即／台積電嘉義廠2個月第4起！　女子遭冰水管砸死

孽子「除夕夜燒三代」6死5傷　槍決遺言很嗆

更多熱門

相關新聞

教育部再轟台師大「論理不明」　要求2周內決議懲處周台英

教育部再轟台師大「論理不明」　要求2周內決議懲處周台英

台灣師範大學女足隊爆出「抽血換學分」醜聞持續延燒。教育部今（18日）開會，檢視台師大教評會決議，認為情節重大，要求師大校教評會在2周內，重新針對本案有權勢不對等、對學生身心及受教權侵害程度、行為應受責難程度及行為次數、頻率等事由，逐一釐清檢視，並重新針對適法性進行決議。

快訊／周台英明天出面說明爭議　師大校長一同出席

快訊／周台英明天出面說明爭議　師大校長一同出席

護理師公會譴責女足抽血案「背離醫療專業」

護理師公會譴責女足抽血案「背離醫療專業」

揪師大抽血案1疑點！林氏璧：會被IRB擋下來

揪師大抽血案1疑點！林氏璧：會被IRB擋下來

女足隊血液樣本「找不到」未必有問題　專家：要查 IRB怎麼寫

女足隊血液樣本「找不到」未必有問題　專家：要查 IRB怎麼寫

關鍵字：

台師大抽血抽血換學分

讀者迴響

熱門新聞

Coldplay抓姦「300億CEO偷吃HR」　旁邊尷尬女子也有事

台網美馬國被逼陪酒！黑警勒索完：我去洗澡準備

Coldplay演唱會意外成抓姦現場

陳艾琳花店被爆「資遣懷孕員工」！

夏日1神器在蝦皮賣是違規　13賣家被罰了

台東大哥當面讚「妳好像李多慧」！

阿滴陷憂鬱2度試圖輕生

薇帕不會撲台！天氣粉專曝「有1壞消息」

2大助威準薇帕長超胖　3天雨量驚人

Coldplay演唱會變抓姦！已婚CEO被爆性格惡毒　小三被起底

賓士2女演習停市高開心擺拍　警出手最高開罰33.6萬

快訊／薇帕颱風路徑往北偏　氣象署11:30發海警

關聖帝君生日到了！專家警告「6類人」別拜

即／高雄死亡車禍！男騎士遭大貨車輾斃

快訊／南韓最大頒獎典禮「金唱片」移駕台灣辦　1月10日登上大巨蛋

更多

最夯影音

更多

【防空警報響起】地瓜還在烤...但老闆已經跑去趴地抱頭避難了XDD

【案情反轉】隔壁狂敲吵鬧！報警發現竟是鄰居求救訊號

【嘴硬的阿嬤】說不帶孫，結果嬰兒一出生她就投降了XD

【讓個車位遇到偶像】球迷停車場遇到王建民！超炸新髮型曝光XD

【女足抽血案】不希望抹滅周台英國腳傳奇！簡奇陞：若道歉我們絕對接受

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

美廉社高CP值料理包

美廉社高CP值料理包

「文里補習班」開課啦！開箱5樣美廉社獨家商品，一起來看看味道如何！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面