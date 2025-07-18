台師大受害女學生還原實驗細節　每天抽2管血、90分鐘指尖採血8次

▲台師大「抽血換學分」醜聞，受害學生還原實驗細節，最扯1天抽2管血、指尖採血8次。（圖／翻攝自立法院議事直播）

記者趙蔡州／綜合報導

台師大女足隊「抽血換學分」爭議持續延燒。受害學生代表簡奇陞18日公布了整個實驗抽血流程，除了每天固定要抽2管血外，有時候還要額外指尖採血8次，讓她非常不解，為什麼明明是正常的運動科學實驗，卻需要抽血，抽血的目的是什麼？

受害學生代表簡奇陞18日透過人本教育基金會，公布了抽血實驗的過程及具體執行情形，她說，每個寒假、暑假都會做實驗，每次實驗進行14天，實驗開始的前一天只有靜脈抽血，沒有運動，但實驗開始後（第1天至14天），就得面臨每天抽血及指尖採血。

簡奇陞說，實驗開始前，早上7點會先測量InBody（身體組成），然後抽血，起初只有抽一管血，但後來變成抽兩管，因為分離出來的血清量不夠，接著測量肌肉張力、身體痠痛指數、30秒平衡柔軟度、CMJ垂直跳、SJ蹲跳等，等全部測完後，才開始進入實驗。

簡奇陞表示，14天的實驗中總共有2個課表，其中有3天要進行羅浮堡間歇折返跑，折返跑每天要跑5組、每次15分鐘（總共75分鐘），羅浮堡間歇折返跑結束後，還要做15分鐘的20公尺、10公尺折返衝刺，最後30至40分鐘等速肌力儀訓練。

簡奇陞指出，上述課表過程中總共會「指尖採血8次」，分別是羅浮堡間歇折返跑開始前、每組折返跑完成時、間歇折返跑結束後（75分鐘）以及完成所有跑步（通常是90分鐘）並休息三分鐘後。沒有羅浮堡間歇折返跑的課表，則由其他訓練項目替代，不會進行指尖採血。

簡奇陞最後說，這些都是正常的運動科學實驗內容，網路上皆有示範影片，但她不解的是「為什麼需要先抽血」，而且只有實驗前及實驗過程中需要，實驗做完卻後不用，更何況這些實驗都不一定需要抽血來監控結果（有心率、最大攝氧量等方式可監控），「抽血的目的是什麼？請陳忠慶教授解釋」。