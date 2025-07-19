快訊／周台英承認錯誤！道歉哽咽「教練對不起你們」盼球員原諒

記者洪巧藍／台北報導

台師大女足隊「抽血換學分」爭議持續延燒，台師大今（19）日舉辦記者會公開說明事件始末，教練周台英首度現身，在校長吳正己率團鞠躬道歉後，周台英個人也哽咽說到「教練對不起你們，沒有把教練職位做好，希望你們能原諒教練。」

▲台師大女足抽血案，校長率領教練周台英出面道歉。（圖／記者許敏溶攝）

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台師大今日記者會由校長吳正己主持，包含教練周台英、擔任計畫主持人的體育與運動科學系教授陳忠慶、副校長印永翔、陳焜銘，研究倫理審查委員會主任委員陳學志、運動與休閒學院院長王鶴森、運動競技系主任鄭景峰等人出席。

周台英說，個人對於女足事件，對女足影響，深深感到抱歉。她要對女足隊員簡奇陞說，「我沒有這樣的心情，就是感覺，這個事情絕對是教練的錯，請接受我的道歉，事件不夠嚴謹，造成學校、球員心中壓力，也感到非常抱歉。」

周台英說，「我今天這樣出來，希望能夠給我一個機會，在大家面前說，教練對不起你們，沒有把教練職位做好，希望你們能原諒教練。」

▲▼ 足球教練周台英出席記者會。（圖／記者黃克翔攝）

台師大女足隊爆出「抽血換學分」醜聞，且因處理不當引發眾怒。受害學生簡奇陞日前表示，一直沒收到周台英教練正式道歉，受害學生需要的是一句真誠的道歉，「若周老師願意正面道歉，絕對接受」，不會不原諒。

教育部痛批台師大「處理糟糕」要求重審，更祭出嚴懲，包括對研究主持人、共同主持人處50萬元罰鍰，台師大處110萬元罰鍰，擬撤銷周台英教練的教練證，教育部也會追究台師大的行政疏失。

為提供受害學生相關協助，教育部次長張廖萬堅17日中午與受害學生簡奇陞等人會面，會後達成7點共識，包括成立跨部會調查專案小組進行調查，並成立給受害學生的單一申訴窗口，檢討撤銷周台英教練的教練證，教育部也會追究台師大行政疏失，涉及校長部分將由教育部召開考績會討論。