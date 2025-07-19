快訊／周台英道歉了！台師大校長吳正己率同仁鞠躬表達歉意

記者洪巧藍／台北報導

台師大女足隊「抽血換學分」爭議持續延燒，台師大今（19）日舉辦記者會公開說明事件始末，教練周台英首度現身，校長吳正己等出席人員，會議一開始便鞠躬道歉。

▲台師大發生女足抽血換學分醜聞，資料照。（圖／記者許敏溶攝）

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▲▼台師大女足抽血案，校長率領教練周台英出面道歉。（圖／記者許敏溶攝）

台師大今日記者會由校長吳正己主持，包含教練周台英、擔任計畫主持人的體育與運動科學系教授陳忠慶、副校長印永翔、陳焜銘，研究倫理審查委員會主任委員陳學志、運動與休閒學院院長王鶴森、運動競技系主任鄭景峰等人出席。

吳正己表示，今天帶著沈重心情在這裡就有關本校女足事件開會，首先要向受害女足球員與家人表達最深最深的歉意，因為教練管理不當，研究計畫進行缺失，學校行政管理機制問題，讓球員受到傷害、委屈，非常抱歉。因此，也給社會大眾帶來困擾，也深深表達歉意，率學校同仁一起來表達歉意，周台英也在其中。

台師大女足隊爆出「抽血換學分」醜聞，且因處理不當引發眾怒。受害學生簡奇陞日前表示，一直沒收到周台英教練正式道歉，受害學生需要的是一句真誠的道歉，「若周老師願意正面道歉，絕對接受」，不會不原諒。

教育部痛批台師大「處理糟糕」要求重審，更祭出嚴懲，包括對研究主持人、共同主持人處50萬元罰鍰，台師大處110萬元罰鍰，擬撤銷周台英教練的教練證，教育部也會追究台師大的行政疏失。

為提供受害學生相關協助，教育部次長張廖萬堅17日中午與受害學生簡奇陞等人會面，會後達成7點共識，包括成立跨部會調查專案小組進行調查，並成立給受害學生的單一申訴窗口，檢討撤銷周台英教練的教練證，教育部也會追究台師大行政疏失，涉及校長部分將由教育部召開考績會討論。