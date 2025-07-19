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陳忠慶澄清女足「1天只抽1次血」　因執行缺失樣本已銷毀

▲▼ 臺師大本校女子足球隊事件處理進度說明 -陳忠慶 。（圖／記者黃克翔攝）

▲台師大說明女子足球隊事件處理進度說明，研究案主持人陳忠慶 。（圖／記者黃克翔攝）

記者洪巧藍／台北報導

台師大女足隊「抽血換學分」醜聞持續延燒，傳出學生配合研究甚至需要連續14天抽血，有時甚至一天抽3次，最多抽達200管血。校方今（19）日召開記者會說明事件始末，計畫主持人陳忠慶強調並沒有1天抽3次，而是1天抽1次，比賽期間會另外配合8次指尖採血。至於血液樣本在去年查核認定執行有疏失，依照規定把研究資料銷毀。

師大校長吳正己與教練周台英等人今（19）日出面致歉，其中計畫主持人陳忠慶教授遭研究倫理審查委員會指出四大缺失，陳忠慶也為此致歉，證實因自己疏失沒先取得學生同意就抽血，同時也明確表示，會撤回相關研究論文。

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陳忠慶強調，過去執行國科會精準運科研究計畫兩年計畫期間，採血是聘用合格有護理師執照的人員來進行抽血；但因為去年11月初研究倫理委員會（REC）來實地查核後，認為執行上有缺失，所以就按規定決議要把研究資料銷毀，也包含血液樣本。

傳出女足教練要求學生配合研究，需要連續14天抽血，甚至一天抽血3次，最多抽達200管血。陳忠慶強調，計畫是採9個時間點，抽血每天只抽一次，抽取約8到14cc血液；另外一個則是足球模擬比賽，從賽前開始每隔15分鐘會做指尖採血，類似血糖檢測的方式，每一次大概不到0.02cc，所以一場比賽下來大概會不到1cc的血液量，共8次的指尖採血，絕對沒有一天抽3次的情況。

陳忠慶也提到，目前全案司法已經啟動調查，並查扣女足相關樣本，在此不便多做回應，會全力配合檢調調查。至於外界要求撤回研究報告部分，陳忠慶表示，昨天已經先寫信去要求撤稿，另外兩篇有其他作者，目前尚未確定，會盡快來處理。

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