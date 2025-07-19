台師女足「血論文」教練道歉記者會　他列懶人包酸：都是為學生好

▲臺師大女足教練周台英。（圖／記者黃克翔攝）



記者杜冠霖／台北報導

台師大女足隊爆「抽血換學分」醜聞，甚至傳出非醫事人員執行抽血爭議。台師大今（19）日舉辦記者會，教練周台英首度出面鞠躬道歉，坦承錯誤。對於整場記者會內容，資深球評石明謹表示僅10個重點，「本意都是為了學生好」、「抽血不是只有國科會計畫」、「受試者費用沒有給」、「主持人不熟悉規定」、「確實有非醫療人員進行抽血」、「是抽一次血跟扎針八次」、「教練有霸凌行為」、「有的案子根本沒有通過IRB審查」、「研究數據已經銷毀了」。

台師大今日舉辦記者會公開說明事件始末，教練周台英首度現身哽咽鞠躬道歉「教練對不起你們，沒有把教練職位做好，希望你們能原諒教練。」周台英也附上致師大女足隊員們的道歉信，信中談及自己未把計劃說清楚屬嚴重失職，也強調從未想過以學分作為控制手段，卻常因表達不當，讓隊員感到不安與懷疑，重申自己錯誤，會記得這次教訓，未來更加謙卑與傾聽。

對於整場記者會內容，石明謹整理記者會懶人包，包含學生不得入場及10個重點：1.向所有學生道歉，本意都是為了學生好。2.抽血從108年就開始，不是只有國科會計劃。3.抽血前沒有請受試者簽同意書，主持人忙著出國而且不熟悉規定。4.受試者費用沒有給，會盡快想辦法給。5.確實有非醫療人員進行抽血工作。

石明謹續指，6.沒有連續十四天抽三管血，是抽一次血跟扎針八次。7.有三個研究案會申請從國際期刊下架。8.霸凌審議委員會確認教練有霸凌行為。9.有的案子根本沒有通過IRB審查，有些現在發現違規要撤銷。10.研究數據已經銷毀了。

另外，石明謹也提到，相信足球圈的朋友，已經陸續在各種群組中，看到很多耳語，開始做平衡報導，抨擊簡奇陞。

石明謹列出，這些耳語不外乎，聽說她本來就很難搞，國中、高中的時候也都一直不服從教練，出來亂不意外。這個都是蓄意的啦！不然怎麼會那麼剛好有拍影片、偷錄音，她就是一直處心積慮想要整老師。她就是球踢得不怎麼樣，跟不上老師的要求，練球又愛遲到，所以今天才會搞成這樣。聽到這邊自己就大笑舉手發問了：「說奇陞會遲到我想她一定會承認，所以是因為她愛遲到才抽她的血？」

